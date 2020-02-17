Otomobil üretim sürecine heyecanla tanıklık ettiler

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri “Günsel Üretim Tesislerini” gezdi

Çocukların öğrenerek dinlenecekleri aynı zamanda da eğlenecekleri Şubat Tatili programı hazırlayan Kıbrıs’ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ülkemizin yerli ve milli arabası olan “GÜNSEL”in üretim tesislerini gezdi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre gezi, öğrencilerde geleceğe yönelik bir vizyon oluşmasına katkı sağlamak amacıyla fabrikada kullanılan teknolojileri yerinde gözlemleme fırsatı sunmak amacıyla düzenlendi.

“Günsel Üretim Tesisleri” hakkında yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, araba üretim bantları ile üretimdeki aşamaları inceleyerek, üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Gerçekleştirdikleri teknik geziyle hem otomobil üretme süreçlerini hem de teorik ve pratik bilgilerin üretim sürecinde nasıl harmanlandığını yerinde gözlemle fırsatı bulan öğrencilere, üretim faaliyetlerinin yanı sıra çalışanlarına yönelik mesleki ve teknik eğitimlerde verildiği aktarıldı.

GÜNSEL’İ YAKINDAN GÖRDÜLER…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri Günsel Üretim Tesisi gezisini tamamladıktan sonra, üretimi tamamlanan “GÜNSEL”i tanıdılar. Günsel Üretim tesislerinde test kontrolleri yapılan GÜNSEL’in ilk modeli B9’u da yakından inceleyen öğrenciler, “GÜNSEL” hakkında da yetkililerden detaylı bilgiler aldılar.