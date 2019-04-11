Toplu taşımacılar, öğrenci taşımacılığında artış yapılmamasını protesto etmek amacıyla Mağusa’da eylem gitti. Eylemciler, otobüsü halatla çekerek, “otobüslerin mazotu bitti, vatandaş çekiyor” mesajı verdi

Kamu Araçları İşletmeleri Derneği (Kar-İş), öğrenci taşımacılığında ücretlere eylül ayından itibaren yüzde 30 artış yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İzin Kurulunda karar alınmasına karşın, bu artışın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından uygulanmadığını gerekçe göstererek Gazimağusa’da dün eylem yaptı.

Eylemciler, otobüs terminalinden başlayarak, belirli noktalarda otobüsü halatla çekerek, “toplu taşımacılık yapan otobüslerin mazotu bitti, vatandaş çekiyor, sağ olsun” söylemlerinde bulundu.

Eylemle ilgili açıklama yapan Kar-İş Başkanı Beksan Bekir Akandere, uzun süredir devam eden ancak son yıllarda kaosa sürüklenen öğrenci taşımacılığındaki sıkıntıları dile getirmek için eylem yaptıklarını belirtti.

“Sıkıntılarımız vardır dikkate alın, biz buradayız” demek için sembolik eylem gerçekleştirdiklerini söyleyen Akandere, taşımacılıkta arzu ettikleri yerde olmadıklarını, hayat pahalılığı ve akaryakıta gelen zamlar göz önünde bulundurulmadan 2017’den kalma sözleşmelerle öğrenci taşımacılığı yaptıklarını ifade etti.

Akandere, hala daha eski fiyatlardan ödeme aldıklarını ve artık bunu göğüsleyebilecek durumda olmadıklarını vurgulayarak, konuyu aylardır Bakanlıkla istişare ettiklerini ancak sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Akandere, tepkilerinin Gazimağusa’da başladığını ileriki günlerde Lefkoşa’da devem edeceğini belirterek, sorunları giderilmediği takdirde mevcut koşullarla önümüzdeki eğitim yılı başında öğrenci taşımacılığını başlatmayacaklarını söyledi.

Akandere, seslerinin duyulmasını istediklerini, dertlerinin siyaset olmadığını vurgulayarak, “Ekmek parası derdindeyiz, hakkımızı alma peşindeyiz” dedi.

Akandere, eylül ayında Bayındırlık Bakanlığı İzin Kurulu tarafından öğrenci taşımacılığına yüzde 30 artış verildiğini ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının usulsüzlükleri gündeme getirerek bu artışı vermediğini belirterek, “Usulsüzlük varsa, onu yargılasınlar, zaten yargı süreci devam ediyor. Bizim isteğimiz; at ayak izi ile it ayak izini ayırmalarıdır. Bunu beceremediler” dedi.

Akandere, eğer gerçekten işini doğru yapanların yüzde 30 hakkı verilmiş olsaydı bugün yüzde 98’in mağdur olmayacağını, usulsüzlükle ilgili iddiaların yüzde iki gibi küçük bir kesim olduğunu savundu.

Bakanlar Kurulunun otobüs ve minibüslere gümrük muafiyeti getirmesini takdirle karşıladıklarını belirten Akandere, ancak ortada büyük bir yanlış olduğunu söyledi ve “Biz para kazanamıyoruz ki, otobüsleri yenileyelim” dedi.

Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece de, 2018-2019 eğitim dönemi bitmiş olmasına karşın taşımacıların Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile olan sorunlarının bitmediğini, çözüm için de hiçbir nokta konulmadığını ifade etti.

Gece, tüm üyelerinin batma noktasına geldiğini, araçlarına mazot dahi koyamadıklarını, Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ile Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan’ın uygulamaları ile sorunlara çözüm üretmek yerine kaos ürettiklerini iddia etti.

Gece, Bakan ve Bakanlık Müdürü’nü istifaya davet etti.