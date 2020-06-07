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Otobüs şoförleri kontak kapayacak

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Otobüs şoförleri kontak kapayacak

Otobüs şoförleri ulaşım sektörü için taleplerini dile getirmek üzere yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak.

Şoförler, Meclis önünde açıklama yaptıktan sonra Başbakanlık önünde kontak kapayacak.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Basın Sözcüsü Zekai Gece , “Sektör için gerekli düzenlemeler yapılmadan, muafiyetler, destek ve katkılar sağlanmadan toplu taşımacılığa başlamayacağız. Yarından itibaren süresiz grevde olacağız” dedi.

Kar-İş üyeleri, yarın Lefkoşa otobüs terminalinde saat 09.30’da toplanarak saat 10.30’da Meclis önünde basın açıklaması yapacak, ardından Başbakanlık önünde kontak kapayacak.

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