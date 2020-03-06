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Otellerin Şubat doluluklarında artış

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Otellerin Şubat doluluklarında artış

Otelciler Birliği (KITOB), otel sınıfına giren ve 1’den 5'e kadar yıldız taşıyan oteller ile turistik bungalovlar, tatil köyleri, butik, apart otel ve özel belgeli otellerden oluşan üyelerin, Şubat 2020 ayına ilişkin doluluklarını açıkladı.

KITOB açıklamasına göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin dolulukları Şubat 2020 ayında %52 oranında olurken, Ocak 2020 ayına göre %10 oranında artış ve Şubat 2019’a göre %12 oranında bir yükseliş olduğu belirtildi.

Açıklamada, küçük otellerin Şubat 2020 ayında doluluk oranı %30 olurken, Ocak 2020 ayına göre %7 oranında bir düşüş yaşandığı
Şubat 2019’a göre %3 oranında bir yükseliş gerçekleştiği ifade edildi.

Tüm Otellerin Şubat 2020 ayında doluluk oranı ortalaması ise %41 oldu. Ocak 2020 ayına göre %2 oranında bir yükseliş yaşanırken, Şubat 2019’a göre %7 oranında bir artış gerçekleşti.

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