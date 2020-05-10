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"Otellerin paket servis yapmaları söz konusu değil"

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Tatar, yarından itibaren restoranların ve büfelerin paket servise başlayacağını ancak otellerin paket servisi yapmalarının sözkonusu olmadığını vurguladı

"Otellerin paket servis yapmaları söz konusu değil"

Başbakan Ersin Tatar, yarından itibaren restoranların ve büfelerin paket servise başlayacağını ancak otellerin paket servisi yapmalarının sözkonusu olmadığını söyledi.

Başbakan Tatar açıklamasında çok kısa sürede 4 bine yakın restoran çalışanına gerekli testlerin yapıldığını da belirtti.

Tatar, yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya geçileceğini aktardı ve “inşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz” dedi.

OTELLERİN PAKET SERVİSİ YAPMALARI SÖZ KONUSU DEĞİL

Tatar şu açıklamada bulundu:

“Sevgili kardeşlerim;  Sağlık Bakanlığımız çok kısa bir sürede 4 bine yakın restoran  çalışanına gerekli testleri yapmıştır...Restoranlarımızın al-git servisleri yarın sabah hizmete başlayabilecektir. Böylece paket servisine de geçilmiş olacaktır.

Belediyelerimizle gerçekleştirdiğim temaslarla yapılan testlerle ilgili bilgileri aldım. Buna göre restoranlara , büfeler ve sandviççilere, gerekli izinler verilmiş, kendilerine bunlar ulaştırılmıştır. Otellerin ise  paket servisi yapmaları söz konusu değildir.

Yarından itibaren açılma sürecinde yeni bir aşamaya daha geçilmiş olacaktır. Covid- -19’la mücadelemiz halkımızın katkısı ile başarı ile sürüyor. İnşallah hızla hep birlikte normal şartlara geçeceğiz.

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