Otellerin Eylül ayı doluluk oranı yüzleri güldürdü

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, otellerin eylül ayı doluluk oranının yüzde 64 olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yılın eylül ayına göre bu yılki oranda yüzde 6’lık artış yaşandı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, birliğe üye otellerin Eylül 2019 doluluk oranlarını, bir önceki ay ve geçen yılın eylül ayı doluluk oranlarıyla karşılaştırmalı açıkladı.

OTELLERİN EYLÜL DOLULUK ORANINDA GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA ARTIŞ VAR

Buna göre, 5 yıldızlı büyük tesislerin Eylül 2019 doluluk oranı yüzde 75. Ağustos 2019’a göre oran aynı kalırken Eylül 2018’e göre bu oranda yüzde 12’lik artış oldu.

Küçük otellerin Eylül 2019 doluluk oranı yüzde 54. Ağustos 2019’a ve Eylül 2018’e göre oran aynı kaldı.

Tüm otellerin Eylül 2019 doluluk oranı yüzde 64. Oran Ağustos 2019’a göre aynı kalırken, Eylül 2018’e göre yüzde 6 arttı.