Otellerde karantinadaki 3 kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere'den gelerek gözetim alıntında tutulan ve bugün 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere yapılan tetkiklerde 3 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

River side otelde karantinada tutulan kisilerin 14 günlük karantina sürelerinden sonra hızlı testler ile taramaya tabi tutuldular. Hızlı testler sonucinda 3 pozitif vaka tesbit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’den gelerek 3 otelde gözetim alıntında tutulan kişilerin karantina süresinin tamamlandığı, ancak temas takibi çalışmaları gereği kişilerin 1 gün daha gözetim altında tutulmasına karar verildiği duyuruldu.

Bakanlık gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da kaydetti.