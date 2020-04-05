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Otellerde karantinadaki 3 kişide koronavirüs tespit edildi

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Otellerde karantinadaki 3 kişide koronavirüs tespit edildi

İngiltere'den gelerek gözetim alıntında tutulan ve bugün 14 günlük gözetim sürelerini dolduran kişilere yapılan tetkiklerde 3 pozitif vakaya rastlandığı bildirildi.

River side otelde karantinada tutulan kisilerin 14 günlük karantina sürelerinden sonra hızlı testler ile taramaya tabi tutuldular. Hızlı testler sonucinda 3 pozitif vaka tesbit edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’den gelerek  3 otelde  gözetim alıntında tutulan kişilerin karantina süresinin tamamlandığı, ancak temas takibi  çalışmaları gereği kişilerin 1 gün daha gözetim altında tutulmasına karar verildiği duyuruldu.

Bakanlık gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını da kaydetti.

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