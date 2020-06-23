Otelin kamera kayıtları formatlandı

Serdar Denktaş, özel uçakla ilgili polis raporunu Meclis kürsüsünden okudu.

Denktaş, otelde yapılan incelemelerde otel kameralarının formatlanmış olduğunu ve bu kişilerin Girne'de ve Mağusa'da yemek yediğinin tespit edildiğini söyledi

DP Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ‘jet skandalı’ araştırma raporunu okudu. Rapor karantina kurallarına uyulmadığını açıkça ortaya koyarken, raporda özel jetle gelen kişilerin konakladığı Merit Royal Hotel’deki kamera kayıtlarının formatlandığını da yazıldı.

DP Milletvekili Serdar Denktaş 'özel jet skandalı' ile ilgili polis araştırma raporunu okudu, uçağın inişine Ulaştırma Bakanı tarafından izin verildiğini söyledi.

Serdar Denktaş, Merit Otel'deki "kamera kayıtlarının" silindiğini ve bilgisayarların da formatlandığını" rapora dayanarak Meclis kürsüsünden okudu. Rapora göre uçağa 'iniş izni' verildikten sonra havaalanındaki tüm birimlere haber verildiği ancak gümrükten görevli gelmediği belirlen Denktaş, özel jetle gelen 12 kişinin VIP yanındaki kapıdan ülkeye girdiğini anımsattı.

"Turizm Bakanlığı'na bağlı araç karşılayacak" denmesine rağmen yolcuların Merit Otel'in aracıyla alındığı, karantina oteli olmayan Merit Royal Otel'e götürüldüğü de rapora yansıdı.

12-14 Haziran tarihleri arasındaki ziyarette kimi kişilerin Mağusa'ya gittiği, Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer'le buluştuğu, havaalanına da ortadan döndükleri de belirtildi.

Raporu satır satır Meclis Kürüsü'nden okuyan Denktaş, bu rapor ışığında sadece bir Bakan'ın değil, Bakanlar Kurulu'nun sorumlu olduğunun altını çizdi. Denktaş’ın Meclis Kürsüsü’nden okuduğu Raporda, öne çıkan satır başları şöyle:

Uçaktan inen yolcu ve mürettebat, muhaceret işlemleri sonrası VİTO araçlar ile karantina merkezi olmayan Merit Royale otele ulaştırıldı, odalarına yerleştirildi.

KKTC Sağlık Bakanlığı Girne Kaza sorumlusu olan sıhhiye müfettişinin, gelecek olan yolcularla ilgili hiçbir bilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Özel uçakla gelen yolcu ve mürettebatın, 14 Haziran’a kadar Merit otelde kaldıkları tespit edildi.

Merit otelde, 12-14 Haziran tarihleri arasında hizmet veren çalışanlarla yapılan soruşturmalarda, söz konusu kişilerin odalardan çıktıklarının görülmediği söylendi.

Merit Premium oteldeki kamera sisteminin bozuk olmasından ötürü, kayıt alınamadığı ifade edildi.

Lobi ve kumarhane içindeki bazı kameralar ile koridor kameralarının formatlandığı tespit edildi.

Uçak mürettebatından 3 şahıs, otele ait araçla Girne’ye gidip alışveriş yaptı, yemek yedi.

Özel jetle gelen Cihan Kanburoğlu isimli şahıs, İskele’deki bir otel inşaatına ziyaret gerçekleştirdi.

Cihan Kanburoğlu isimli kişi, RS 099 plakalı araçla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü, PCR testi yaptırılmak istendi fakat hastanede PCR testi bulunamadığından ötürü test yapılamadı.

Ertesi gün PCR testi yaptırıldı, sonuç negatif çıktı, daha sonra Mağusa’da kahvaltı yaptılar.

Mağusa’da kahvaltı yapıldığında, söz konusu kişilerin yanına Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer gitti, ardından birlikte otel inşaatına gittiler.