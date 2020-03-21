"Otelimiz ülkemizin emrinde"

Northernland Group Direktörü Koral Bozkurt İngiltere’den gelen öğrenciler için otel tahsis edebileceğini dile getirdi.

Gazeteci Hüseyin Ekmekçi’nin yaptığı haber programı aracılığı ile yardım çağrısını devlet yetkililerine ve ilgili makamlara ulaştıran Bozkurt, ihtiyaç olması halinde bugün öğle saatlerinde İngiltere’den gelecek olan öğrenciler için Grand Sapphire City Otel’i tahsis edeceğini iletti.

Otelin yeni bitmiş olduğunu, henüz faaliyete geçmediğini kaydeden Bozkurt; “ülkemizin emrindeyiz” diyerek elinden gelen yardım ve çabayı göstereceğini belirtti.

Aynı zamanda şu an ki İngiltere’den öğrencilerin getirildiği uçak için de buraya yerleşebileceğini belirtti.