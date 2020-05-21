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Otel ve plajlar için kriterler hazır

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Otel ve plajlar için kriterler hazır

Konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşullarını içeren kitapçık hazırlandı. Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner’i kabul ederek, “Ülkemizde Konaklama Tesislerinde ve Plajlarda Koronavirüs Sonrası Açılış Koşulları” kitapçığını takdim etti.

Üstel, salgın dolayısıyla tüm ülkelerin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, bu sıkıntı içerisinde en büyük yarayı turizm sektörünün aldığını söyledi.
Üstel, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Pandemi’ kapsamına alınan Yeni Koronavirüs  salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik, hükümet olarak alınan kararlar ve halkın alınan bu kararlara hassasiyetle riayet etmesi, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasına vesile olmuştur” diye konuştu.
Üstel, salgın sonrasında turizm sektörünün yeniden canlandırılması ile ilgili Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıklar ve belediyeler ile yapmış oldukları çalışmalar sonucunda ülkede konaklama tesislerinde ve plajlarda koronavirüs sonrası açılış koşullarını içeren kitapçığı hazırladıklarını ifade etti.
Turizm sektörü ile birlikte belirlenen kriterlerin, ülke turizmini yeniden ayağa kaldıracağını belirten Üstel, tüm paydaşların birlik ve beraberlik içerisinde, milli bir seferberlik ruhuyla hareket ederek, güvenli ada konumunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni arzulanan noktaya getireceğini söyledi.

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