Otel odasında ölüm

KKTC’de turist olarak bulunan 47 yaşındaki Hakan İktü, kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti.

İktü’nün Bafra’da kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.