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Otel odasında ölüm

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KKTC’de turist olarak bulunan 47 yaşındaki Hakan İktü, kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti.

Otel odasında ölüm
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İktü’nün Bafra’da kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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