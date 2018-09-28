Osmanpaşa Caddesi cumartesi gün boyu kapalı

Lefkoşa’daki Osman Paşa Caddesi’nde yarın, yaşanan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yaya geçişlerindeki güvenliği artırmak amacıyla yükseltilmiş yaya geçidi uygulaması yapılacağı ve çalışmalar esnasında yolun bir kısmının trafik akışına kapatılacağı bildirildi.



LTB’den verilen bilgiye göre, Osman Paşa Caddesi’ndeki çalışmalar yarın tüm gün devam edecek.



Çalışmalar süresince güzergâhı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.