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Oruçreis geliyor

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Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisi, savaş gemileri eşliğinde geliyor

Oruçreis geliyor
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Doğu Akdeniz'de faaliyet gösterecek Oruçreis araştırma gemisinin İstanbul-Mersin yolculuğu, savaş gemileri eşliğinde devam ediyor. 

TC Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de görev yapmak üzere İstanbul'dan Mersin'e intikali devam eden Oruçreis araştırma gemisine, fırkateynlerle hücumbotlarının refakat ettiği bildirildi.

Bakanlık, Oruçreis'e eşlik eden Deniz Kuvvetlerine ait fırkateynlerle hücumbotların fotoğrafını da paylaştı.

Türkiye sondaj geriliminin yaşandığı Doğu Akdeniz'de Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisiyle faaliyet yürütüyor.

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