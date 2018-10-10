“Örtülü ödenekten ne kadar fedakârlık yaptınız?”

KTAMS, zamları protesto etmek için tam gün greve gitti. Siyah balonlar ve siyah kıyafetlerle Meclise yürüyen eylemciler, “Hükümet ve Cumhurbaşkanı örtülü ödenekten ne kadar fedakârlık yaptı?” diye sordu

Örgütlü olduğu iş yerlerinde dün tam gün grev uygulayan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamları ve hükümetin zamlar karşısında vatandaşın alım gücünü koruyamaya yönelik önlem almamasını Meclis önündeki eylemle protesto etti.

Eyleme katılanlar, ”Yeter”, “Zamların Altında Ezilmeyeceğiz” ve “Krizin Bedelini Krizi Yaratanlar Ödesin” pankartları taşıdı.

Dün sabah saat 09.30’da KTAMS genel merkezi önünden hareket eden eylemciler yürüyerek saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önüne geldi. Siyah balonlar ve siyah kıyafetlerle dikkati çeken eylemciler düdük, davul ve trampetlerle hükümeti protesto etti.

Meclis önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri daha sonra Meclis’e girerek hazırladıkları ve sabit gelirli, kamu görevlisi ve asgari ücretliyi koruyacak yasa önerilerini hükümete ve Meclis’e sundu.



KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis önünde yaptığı konuşmada, TC’ye ekonomik ve siyasi bağlılıkla birlikte TL’deki değer kaybının krizde etkili olduğunu kaydederek, 4’lü koalisyon hükümetinin uyguladığı ekonomik politikanın asgari ücretliyi, sabit gelirliyi ve kamu görevlilerini koruyamadığını, aksine zamlar yapılarak halkın belinin daha da büküldüğünü ifade etti.



Krizin bedelinin emekçilere ödetilmek istendiğini kaydeden Bengihan, hükümetin toplumsal seferberlik ilan edilmesi ve herkesin elini taşın altına sokması çağrısına yönelik emekçilerin “tüm vücudunu taşın altına soktuğunu” anlattı.

Teşvik, muafiyet ve aflarla daha da zenginleşen sermaye kesimi ve üniversite patronlarının ne kadar kurumlar vergisi ödediğini soran Bengihan, hükümet edenlerin veya Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödenekten ne kadar fedakârlık yaptıkları sorusunu da yöneltti.



Dar ve sabit gelirlilerin ayrıca kamu çalışanlarının her ayın sonunda hesaplanacak hayat pahalılığı oranında maaşlarına artış alması gerektiğini ifade eden Bengihan, buna yönelik yasa önerilerini hazırlayıp Meclis’e getirdiklerini söyledi.

Bengihan, sorunlar karşısında çözüm üretmekte yetersiz kalanların hükümet etmede de yetkili olamayacaklarını belirtti.