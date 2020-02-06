Örtülü ödenekten gazetecilere para iddiası

Asil Nadir’in eşi Nur Nadir, Kıbrıs gazetesindeki köşe yazarlarına, Akıncı’nın örtülü ödeneğinden para verildiğini iddia etti. Akıncı ise iddiaları yalanladı

Asil Nadir’in eşi Kıbrıs Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nur Nadir, katıldığı bir TV programında iddialı açıklamalarda bulundu.

Nur Nadir programda yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazetesinde bulunan köşe yazarlarına, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın örtülü ödeneğinden para verildiğini iddia etti.

Nur “Bir gazeteciye neden örtülü ödenekten para ödenir. Ödenen bu paralar ne karşılığı ödeniyor? Bir kalem neden satın alınır? Bunların bir açıklaması olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Nur Nadir’in iddialarına dün geceki adaylık açıklamasında yanıt verdi. “Bu yolculuk sancılı geçecek, çünkü çamur kampanyası yeniden alevlendirildi” diyen Akıncı, bir şahsın “Kıbrıs gazetesi köşe yazarlarına para veriyor” dediğini ifade ederek, “Hiçbir işi paralı yaptırmadık hiçbir gazeteciye bizi destekle diye bir haber yaptırmadık bunlar bizim işimiz değil” dedi.

Örtülü ödenek bütçesinin amaçlarının bir santim dışına çıkılmadığını ifade eden Akıncı, bugün bu konuda kendisini eleştirenlerin bu bütçeyi en çok kullananlar ve savunanlar olduğunu söyledi. “Sorumluluğum halkıma sonra vicdanımadır başka hiçbir yere değil” diyen Akıncı, dün bir gazetede “seçim kampanyasına 2 milyon TL harcayacaklar” diye haber yapıldığını ancak bugün kendisinin bile ne kadar bütçe harcanacağını bilmediğini ifade etti.

Akıncı, Seçim harcamalarını Gönüllülerin bağışları ile yapacaklarını, ne kadar toplanırsa o kadar harcayacaklarını ve bunu şeffaf şekilde açıklayacaklarını ifade etti. Akıncı, şöyle dedi: “Hiçbir gazeteciye bizi desteklesin diye bir şey teklif etmedik. Bu en başta o gazeteciye hakarettir. Müsteşarım hanım efendiyi aradı kendisi bizi kastetmediğini söylemiş. Bizi sevdiğini söyledi. Bizde kendilerini seviyoruz. İt ürür kervan yürür diyoruz… Bütçede örtülü ödenekte bir maddelik bir paragraf var bu maddeyi ben yazmadım. Bu maddede öngörülenlerden milim dışarı çıkılmamıştır”