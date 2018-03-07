“Ortak akıl üreterek birlikte çaba göstereceğiz”

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 9 kadın vekili tarafından yapılan ortak 8 Mart mesajında ortak akıl üreterek birlikte çaba gösterme kararlılığı vurgulandı

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 9 kadın milletvekili, toplumsal cinsiyet eşitliğinin partiler üstü bir mesele olduğunun bilinciyle, bu konuda ortak akılla üreterek birlikte çaba göstereceklerini açıkladı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ortak mesaj yayımlayan kadın milletvekilleri, ülkedeki tüm kadınların verdiği eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesini selamladı.

Mesajda, önümüzdeki süreçte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED)'in teşkilatlanması, insan ticareti ve kaçakçılığı ile seks köleliğinin ortadan kaldırılması, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası ile Veraset Yasası'nın eşitlik temelinde yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Eviçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi için ortak akıl üreterek birlikte çaba gösterme kararlılığı vurgulandı.

İçişleri Bakanı ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars, CTP Milletvekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün imzalarını taşıyan açıklamada, şöyle denildi:

“MECLİS’TEKİ KADIN TEMSİLİYETİ İLK KEZ YÜZDE 18”

“7 Ocak 2018'de gerçekleşen genel seçimler ile birlikte ülkemiz siyasi tarihi açısından bir ilk gerçekleşmiş ve Meclisimizdeki kadın temsiliyetiyüzde 18'e yükselmiştir. Siyasal Partiler yasamızda yapılan ve aday listelerinde yüzde30 oranında cinsiyet kotası uygulanmasını öngören tadilat başta olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yıllardır verilen mücadelemiz ülkemiz demokrasisi açısından önemli bir kazanımdır.

“SİYASİ FARKLILIKLARIMIZ SAKLI KALMAKLA BİRLİKTE…”

Cumhuriyet Meclisi'nin kadın vekilleri olarak bizler, başka konulardaki siyasi farklılıklarımız saklı kalmakla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliğinin partiler üstü bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzdendir ki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülkemizdeki tüm kadınların verdiği eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesini selamlarken, önümüzdeki süreçte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED)'in teşkilatlanması, insan ticareti ve kaçakçılığı ile seks köleliğinin ortadan kaldırılması, Evlilik Dışı Çocuklar Yasası ile Veraset Yasası'nın eşitlik temelinde yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Eviçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesi için ortak akıl üreterek birlikte çaba göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.”