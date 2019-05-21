Orta Çağ'dan gümüze Lefkoşa'nın anlatıldığı Lüzinyan evi açıldı

“Lüzinyan Evi - Orta Çağ'dan Günümüze Lefkoşa Müzesi” dün akşam düzenlenen törenle açıldı.

Yenicami Kirlizade Sokak’ta bulunan müzenin açılışına Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kudüs Krallığı Şövalyelerinin 23. Büyük Üstadı Odon De Pins ve Rodos Şövalyeleri 29. Majestesi Richard De Pins’in torunu Sir François De Pins de katıldı.

Etkinlikte Zekai Altan’ın Orta Çağ’dan günümüze Kıbrıs’taki mutfakları yorumladığı bir menü, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri tarafından servis edildi.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi restorasyon ve düzenleme çalışmaları sonucunda ziyarete açılan müzeye ev sahipliği yapan bina, Lüzinyan ve Osmanlı mimari stil ve zevklerinin karışımını yansıtıyor. Konağın gotik kemerli giriş kapısının üzerindeki armalardan birinin Venedik soylu Pisani ailesinin arması olduğu düşünülüyor.

AKINCI: “İNSANLIĞA KAZANDIRILAN BİR DEĞER”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür binaların restorasyonu sonrası ortaya çıkan eserlerden büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Akıncı, binanın, müze yönüyle de heyecan verici olduğunu ancak böyle bir binanın yıkılmaktan kurtarılıp, topluma kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının da son derece sevindirici olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, emek veren, başta Eski Eserler Dairesi, Turizm Bakanı ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, müsteşarı ve çalışma arkadaşları olmak üzere, alın teri döken, fikir veren, katkı koyan herkesi kutladı ve Lefkoşa’ya ciddi bir eser kazandırdıkları için teşekkür etti.

Günümüzde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binası olarak kullanılan binanın da Lefkoşa’daki Osmanlı-Lüzinyan karması binalardan biri olduğunu kaydeden Akıncı, kendisinin Lefkoşa Belediye Başkanı ve Belediyeler Birliği Başkanı olduğu dönemde restore edilen binanın ilk Osmanlı kadısına ev sahipliği yapmış, Lefkoşa açısından son derece önemli binalardan biri olduğunu söyledi.

“LEFKOŞA’DA RESTORE EDİLEN BİNA SAYISI ARTIYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, harap, dökülen ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Büyük Han ve Kumarcılar Hanı’nın yanı sıra Arabahmet ve bölgedeki birçok binanın bugün hayat bulduğunu ve cıvıl cıvıl hale geldiğini kaydetti.

Lefkoşa’da Belediye Başkanı Mehmet Harmancı döneminde yaya bölgelerinin artırıldığını, Harmancı’dan önceki belediye başkanlarının da Lefkoşa’ya emek verdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Lefkoşa tütmeye başladı. Lefkoşa Suriçi’ne yürüyerek gelmeyi severim. Her geldiğimde daha da bir şevk alıyorum çünkü restore edilmekte olan bina sayısı artıyor. Bu binada bu zenginliğine daha büyük bir zenginlik katacak” dedi.

Uyarıda da bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, çok sayıda binanın restore edildiğini ama bakım ve idameye gelince tökezlendiğini belirterek, “O nedenle sadece yapmak, restore etmek yeterli değil, onu idame ettirmek de son derce önemli” dedi.

Müzelerin hafta sonu kapalı olmasına da eleştiren Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun değişmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, broşürlerin, Türkçe ve İngilizce dışında başka dillerde de hazırlanması gereğine işaret etti.

“İNSANLIĞA BİR HİZMET”

Bundan sonra göreve gelecek bakanların, şimdiki bakan ve çalışma arkadaşlarının ortaya koyduğu gayretin daha fazlasını göstermelerini beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Bu bir bayrak yarışıdır, bunu bir yerden daha ileriye taşımak gerekir. Bu yönde çalışacak herkese başarılar diliyorum. Bu, aslında Lefkoşa’ya Lefkoşalıya değil, sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, sadece Kıbrıs’ın tümünü de değil, insanlığa kazandırılan bir değerdir, insanlığa bir hizmettir diye düşünüyorum. Çünkü bu eserler geleceğe taşınacak olan eserlerdir, bütün kültürel miras insanlığa aittir ve bunu geleceğe taşımak da şimdi kuşakların görevidir. Bunu yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum.”

ATAOĞLU: “40 YIL SONRA MÜZELER AÇILMAYA BAŞLADI”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da etkinlikte yaptığı konuşmada, müzenin açılmasına katkı koyanlara teşekkür etti.

40 yıl sonra ülkede ilk kez müzeler açılmaya başladığını belirten Ataoğlu, müzeler açılmadan önce bakanlık binası yanındaki restorasyon binasının hizmete açıldığını ve ambarlarda atıl durumda olan eserlerin restore edilmeye başlandığını kaydetti.

Kısa süre önce İskele’deki Arkeoloji Müzesi’nin, bugün de Lüzinyan Evi’nin hizmete açıldığını belirten Ataoğlu, birkaç gün sonra Lefkoşa’daki Çağ Lahit Müzesi ve Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin hayata geçmesi için yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ataoğlu, 31 Aralık 1951’de son seferini yapan Güzelyurt Tren İstasyonu ile Lefke’deki Vasıf Palas binalarının restore edilmesi çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Bakan Ataoğlu, 40 yıl sonra 6 değişik noktada müzeler açıldığına işaret ederek, buna katkı koyanlara teşekkür etti

Hükümet değişikliğinden sonra göreve gelecek bakanın bu çalışmaları ileriye taşımasını temenni eden Ataoğlu, bugün açılan müzenin ülke turizm sektörüne ciddi katkı koyacağına inanç belirtti.

AZİMLİ: “LÜZİNYAN VE OSMANLI MİMARİ STİL VE ZEVKLERİNİN KARIŞIMI”

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli de açılışta yaptığı konuşmada, müzenin içine kurulduğu bina hakkında bilgi verdi.

Binanın Lüzinyan ve Osmanlı mimari stil ve zevklerinin karışımı olduğunu kaydeden Azimli, Osmanlı Dönemi’nde cumba, süslemeli ahşap tavan ve iç avlu eklenen binanın, bağdadi teknikle yapılmış ilave köşk hariç, kesme taştan inşa edildiğini belirtti.

Konuşmaların ardından müzeye katkı koyanlara plaketleri verildi ve kurdele kesilerek müzenin açılışı gerçekleştirildi.