Ormanlarda bu yıl daha büyük yangın tehlikesi var

Bol yağışlı geçen kışın ardından otların kurumasıyla yangın tehlikesi artıyor. Orman dairesi tehlikeye karşı erken önlem aldı. Yangın durumunda havadan müdahale için Türkiye’den 5 istasyondan helikopter gelebilecek

(TAK- Özgül Gürkut Mutluyakalı)

Bol yağmurlu geçen kışın ardından hava sıcaklığının artacağı yaz mevsimine yaklaşılırken, ormanların, kuruyacak otlar yüzünden bu yıl daha büyük yangın tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi, bu tehlikeyi göz önünde tutarak bu yıl yangın önlemlerini erkenden aldı. Bir yandan ülkedeki ilgili birimlerle koordinasyon içinde olası yangınlara karşı müdahale için gerekli organizasyon yapılırken, bir yandan da Türkiye’deki 5 istasyondakiler yanında Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’ne ve İngiliz Üslerine ait yangın söndürme helikopterlerinin daha hızlı müdahalesi için de girişimde bulunuldu.

Devlet birimleri, geçmişte büyük hasara yol açan orman yangınlarının bu yıl yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, vatandaşlara da sorumluluklarını hatırlatıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, orman yangınlarına karşı bu yıl alınan önlemler ve ormanlardaki durum konusunda TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.



ŞAHALİ: “TÜRKİYE’DEN 5 İSTASYONDAN, BM’DEN VE İNGİLİZ ÜSLERİNDEN YANGIN HELİKOPTERİ MÜDAHALESİ İÇİN GİRİŞİM YAPTIK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yangın helikopterinin her zaman gündemlerinde olduğunu ancak zorunlu olarak ülkenin bütçe kabiliyetleri çerçevesinde ele alınabileceğini söyledi.

Şahali, helikopter müdahalesini daha mümkün kılacak bazı arayışlarda bulunduklarını ifade ederek Türkiye’nin KKTC’ye en yakın 5 istasyonundan gelecek helikopterlerin teyit edildiğini ancak müdahale imkanlarının zaman zaman aksayabileceğini öngörerek BM’nin ve İngiliz Üslerindeki helikopterlerin direkt müdahalesi için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla girişim yaptıklarını açıkladı.

BM ve İngiliz üsleriyle anlık iletişim köprüsünün kurulduğunu bildiren Bakan Şahali, “Umarım hiçbir şekilde ihtiyaç duyulmaz. Gerçekten yangın riski yüksektir ve Orman Dairemiz alarm pozisyonundadır. Yağışların devam ettiği bu dönemde bile yangına hazırlıklı olma önlemleri geçmişe oranla çok daha erken alındı” diye konuştu.

Şahali, yangın hazır kuvvet ekipleri oluşturulduğunu ve koruma tedbirleri alındığını kaydederek bu yönde ciddi efor harcadıklarını, araçların da tamamen çalışır halde olduğunu bildirdi.

“YURTTAŞLAR DUYARLI OLSUN… ORMAN DAİRESİ GÜNLÜK UYARILAR YAPACAK”

Yangın riskinin yoğun olduğu bir döneme girildiğini belirten Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yurttaşlara da duyarlı olmalarını ve uyarılara mutlak surette uymaları çağrısı yaptı. Şahali, Orman Dairesi’nin bu yıl yangın uyarılarını günlük ve gerçek durum üzerinden yapacağını kaydetti; “Bu uyarıların gerek yurttaşlar, gerek kitle iletişim araçları için sıradanlaşmamasını dilerim” ifadelerini kullandı.

POYRAZ: “1974’TEN BUGÜNE ORMAN VARLIĞI 38 BİN HEKTARDAN 76 BİN HEKTARA ULAŞTI”

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, KKTC’nin orman açısından kötü durumda olmadığı görüşünde…

“Dünya standartlarında ülke yüzölçümünün yüzde 30’u orman olursa orman varlığı yönünden zengin sayılabilirsiniz. Biz şu anda yüzde 23.1’deyiz” diyen Poyraz, 1974’te orman varlığı 38 bin hektar civarındayken yapılan master planlarla yürütülen ağaçlandırma çalışmaları sayesinde bugünkü orman varlığının 76 bin hektara ulaştığını açıkladı.

Poyraz, “Dolayısıyla yüzde 100’lük bir artışımız var ve yüzde 23.1’e ulaştık. Hedefimiz yüzde 30’a ulaştırmaktır” dedi.

Küresel iklim değişiklikleri, yangınlar, hastalıklar gibi etkenlerin orman varlığını olumsuz etkilediğini kaydeden Ercan Poyraz, yaklaşan yangın sezonu konusunda ise şöyle konuştu:

“BÜTÜN BİRİMLER YANGINA KARŞI SEFERBER”

“Çok yağışlı bir kış geçirdik. Son yüzyılın en yağışlı ikinci senesi olduğu söyleniyor. Buna bağlı olarak aşırı ot baskısı, bütün ülke alanına yayılmış durumdadır. Bu otlar kuruduğu zaman, yangın riski artmaktadır. Biz bunu öngörerek nisan ayı başında Başbakanlık’ta bir toplantı yaptık. Askeri yetkililer, Sivil Savunma Teşkilatı, İtfaiye, belediyeler ve kaymakamlıkların katılımıyla şu anda ülkenin tüm kurumları, yangınlara karşı seferber durumdadır.

Biz daire olarak ne yaptık? 5 tane bölge şefliğimiz var, tümüne iş makinelerini, aşırı yağmurlardan zarar gören orman yollarını tamir etmek için gönderdik. Otların temizlenmesi işlemleri de yapılıyor. Elektrik Kurumu’yla da istişare ettik. Onlar da bir çalışma başlattı.”

“ORMAN YANGININDAN ÇOK KORKUYORUZ ÇÜNKÜ YANAN SADECE ORMAN DEĞİL”

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, orman yangınlarının olumsuzluklarını “Orman yangınından çok korkuyoruz, çünkü yanan sadece orman, ağaç değil… Bitki örtüsü, toprak, toprakta yaşayan canlılar, ormandaki tüm canlılar, doğadaki tüm hayvanlar bir yangın çıktığı zaman hem yaşam alanlarını hem beslenecekleri ortamı kaybederler” ifadeleriyle vurguladı.

Yangınlara karşı önlemler çerçevesinde, 125 mevsimlik işçi istihdam ettiklerini, bu yıl istihdamda kura yöntemi uygulandığını hatırlatan Poyraz, bu kişilerin nisan-kasım döneminde görev yapacağını belirtti.

12 GÖZLEM KULESİNDE 24 SAAT GÖREV

Poyraz, ülke genelindeki 12 istasyonda kule gözlemcilerinin 24 saat esasında görev yapacağını kaydederek 12 ayrı noktada konuşlanan yangın müdahale ekipleri, Lefkoşa merkezde 24 saat esasında çalışan Alo 177 orman yangını ihbar hattının da bağlı olduğu yangın harekat merkezi bulunduğunu söyledi.

Kameraları da hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, 9 iş aracı, 13 itfaiye ve 4x4 pick-up araçlardan oluşan ve 300 litre su taşıyarak yangına hızlı müdahale imkanı sağlayan ilk müdahale araçları bulunduğunu anlattı.

HELİKOPTER DESTEĞİ

Bu yıl yangın helikopterinin kiralanıp kiralanmayacağı sorularına karşı Poyraz, bunun bütçe meselesi olduğunu, 4 ay için 1 milyon dolar gibi kiralama bedeli gerektiğini ifade etti.

Türkiye’den 4 merkezden yangın helikopterlerinin gelmesi için iş birliği protokolü bulunduğunu ayrıca bu yıl Dışişleri Bakanlığı’nın girişimiyle İngiliz üslerinden gelecek yangın söndürme helikopterleriyle ilgili prosedürü hızlandırıp kısaltacak girişim yapıldığını belirtti.

“Yangına karşı önlemler konusunda içiniz rahat mı?” sorusunu da yanıtlayan Ercan Poyraz, “Tabi ki yüzde yüz değil. Burada bir helikopter konuşlanmasını biz de isteriz ama bu bir bütçe meselesi” diye konuştu.

Bu yılki ot miktarının fazlalığı nedeniyle daha fazla yangın çıkma riski bulunduğunu belirten Poyraz, bunu göz önünde tutarak orman yollarının tamiri için iş araçlarının daha erken sahaya gönderildiğini açıkladı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: “HERKES KENDİ ETRAFINI TEMİZLEMELİ”

Poyraz, artan yangın tehlikesine karşı devletin ilgili birimlerinin gerekli önlemleri aldığını ancak vatandaşlara da görev düştüğünü vurgulayarak “Çiftçiler kendi arazilerinin, herkes kendi evinin etrafını temizlemeli. Herkesin traktörü vardır. Arazilerde kuru otlar ne kadar az kalırsa yangın riski o kadar azalır” çağrısı yaptı.

Köy yollarının da temizlenmesi gerektiğini belirten Poyraz, piknik yapanların yanan ateş bırakmamasını, egzozlardan çıkan kıvılcımlara dikkat edilmesini istedi.

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Elektrik Kurumu’nun da olası kıvılcımlara karşı trafo civarlarındaki otları bir ihaleyle temizleyeceğini belirterek kırık camların, temizlik amaçlı yakılan ateşlerin ve vahşi depolama yapılan çöplüklerin büyük yangın tehlikesi yarattığını anlattı.

Poyraz, çöplerini Güngör Çöplüğü’ne dökmeyen bazı belediyelerin kendi bölgelerinde vahşi depolama yaptığını, hurdacıların da işlerine yarayacak malzemeleri ayırmak için çöplükleri yakarak büyük tehlikeye yol açtığını belirtti.

4 ORMAN MÜHENDİSİ ALINDI

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, daireye yakın geçmişte 4 orman mühendisi istihdam edildiğini, ancak bazı eksikler daha bulunduğunu söyledi. Poyraz, dairenin teşkilat yasasının güncellenmesi için de bir çalışma başlatıldığını kaydetti. Cezaların çok düşük kaldığını, bunların da güncellenmesi gerektiğini belirten Poyraz, “Mazeret üretmeden elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

FİDAN DİKME UYGULAMASI

Görünür bir yerde orman oluşturup bir isim verme konusunda çok sayıda taleple karşılaştıklarını, bu yüzden dikilecek ormanın etrafının tellenmesi, yaz aylarında sulanması, dairenin de üç yıl bakımını yürütebilmesi için 50 bin TL ücret talep etme uygulaması başlattıklarını kaydeden Poyraz, farkındalık yaratmak, sosyal sorumluluk projesi yapmak isteyenlerin dairenin yürüttüğü toplu fidan dikimlerine katılabileceğini anlattı.

“2032’YE KADAR ORMANCILIK PLANIMIZ BELLİ: KKTC’Yİ ORMAN ZENGİNİ BİR ÜLKE YAPMAK”

Ormancılığın uzun erimli çalışma gerektirdiğini, dikilen fidanların büyümesinin uzun yıllar aldığını belirten Poyraz, 2032 yılına kadarki planlamanın belli olduğunu söyledi.

Poyraz, 2032’ye kadar KKTC’yi orman bakımından zengin bir ülke haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek ancak bu hedefin tutup tutmamasında yangınlar ve kuraklık gibi etkenler de bulunduğuna işaret etti.

“SON 10 YILDA FİDANLARIN TUTMA BAŞARISI YÜZDE 10-15”

“Son 10 yılda yaptığımız dikimlerde fidanların tutma başarısı yüzde 10-15” diyen Poyraz, kızılçam, servi gibi asli türler ekildiğini; kuraklığa dayanıklı okaliptüs türlerinin de başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti.

Orman arazilerinin artırılması için yeni alanlar belirlenmesi gerektiğini kaydeden Poyraz, geçmişte gerekli mülkiyet araştırması yapılmadan ağaçlandırılan bazı arazilerin özel arazi çıkması nedeniyle sıkıntılar yaşandığını anlattı.

ÇAM KESE BÖCEĞİYLE MÜCADELE… KUŞ YUVALARI

Orman Dairesi Müdürü Poyraz, çam kese böceğiyle mücadele konusundaki soru üzerine, doğal denge bozulduğu, çam kese böceğiyle beslenen kuşlar azaldığı için hastalığın arttığını söyledi.

Tüm belediyelere gerekli ilaçların dağıtıldığını, son üç yılda, ibibik ve baştankara gibi çam kese böceğiyle beslenen kuşların artması için ormanlara kuş yuvaları asıldığını, bunun işe yaradığını ve beklentinin üzerinde sonuçlar alındığını kaydeden Ercan Poyraz, havadan bakteri atarak böceği öldürme uygulamasının da üçüncü yılına gelindiğini bildirdi.

Poyraz, çam kese böceğinin bir döngü olduğunu ve iklime bağlı olarak yeniden çıkabildiğini kaydederek şu bilgileri paylaştı:

“Bu mücadelenin en az 4-5 yıl üst üste yapılması lazım. Yaptığımız mücadelede başarı oranımız yüzde 90’ın üzerindedir. Zaten amacımız çam kese böceğini doğadan tamamen kaldırmak değildir, bu da doğanın parçasıdır ve önemli olan o doğal dengeyi sağlamaktır. Çünkü bununla beslenen kuşlar var. Biyolojik çeşitlilik adına bizim amacımız doğal dengeyi sağlamaktır.”

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz