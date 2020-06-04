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Ormanlara yangın kameraları döşenecek

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Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yangın gözetmenliği için yangın kameralarının ormanlara döşenmesi gerektiğini ve bununla ilgili çalışmaların da başlatıldığını açıkladı

Ormanlara yangın kameraları döşenecek

Mecliste konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangınlar konusunda kurulacak araştırma komitesine destek vereceklerini kaydetti.

“Keşke 2013 yılında bu araştırma komitesi gündeme gelerek bu konu konuşulsa belki de yangınların önlenmesi sağlanırdı” diyen Oğuz, orman yangınlarına İtfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilatının müdahale ettiğini kaydetti ve son zamanlarda yaşanan yangınları değerlendirdi.

Tüm yangını orman işçilerinin alımına bağlamanın da ucuz bir söylem olduğunu dile getiren Oğuz, Orman Dairesi’nde araştırma yapılması konusunda bir çalışma da başlatıldığını söyleyerek yangınlar konusunda iklim değişikliklerinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Rüzgarın yön değiştirmesi ile yangının şekil değiştirdiğini de anlatan Oğuz, Erkut Şahali’nin, yangın kulelerinin kendi bakanlığı döneminde neden çalışmadığını da söylemesini istedi.

Yangın gözetmenliği için yangın kameralarının ormanlara döşenmesi gerektiğini ve bununla ilgili çalışmaların da başlatıldığını dile getiren Oğuz, yangına müdahalede hareket planları ve irtibat şekillerinin olduğunu ve son yaşanan yangınlara yapılan müdahaleleri anlattı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, orman alanları ile ilgili ekipmanların genişletilmesi ile ilgili çalışmaların yapıldığını da belirterek, kurulacak araştırma komitesinin gerçeğin ortaya çıkması açısından önemli olduğunu kaydetti.

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