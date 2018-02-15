Ormanlar istila altında

Orman Dairesi, bütçe sıkıntısı nedeniyle ilaçlama yapılamayan çam kese böceği tehdidi altındaki orman arazilerinin büyük bir bölümünün istila altında olduğunu açıkladı

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, bütçe sıkıntısı nedeniyle ilaçlama yapılamayan çam kese böceği tehdidi altındaki orman arazilerinin büyük bir bölümünün istila altında olduğunu belirtti.

Fırat yaptığı yazılı açıklamada, basında yayınlanan çam kese böceklerinin etkilediği ormanlık arazilerinin, ilaçlama yapılamayan alanlar arasında olduğunu ifade etti.

İstila seviyesindeki popülasyonu ile orman ağaçlarına büyük zarar veren çam kese böceklerine karşı biyolojik mücadelenin 2 yıl önce başladığını belirten Fırat, 2016 ve 2017’de 2 yıl üst üste dünya standartlarında yapılan havadan biyolojik mücadele çalışmaları sayesinde mücadelenin yapıldığı orman sahalarında yüzde yüze yakın başarı elde edildiğini kaydetti.

Fırat, 2016 yılı öncesinde gerekli mücadelelerin yapılmaması ya da kesintili bir şekilde yapılması nedeniyle çam kese böceği sorununun yayılarak büyük bir alanda zarar verir hale geldiğini kaydetti.

Orman Dairesi Müdürü Fırat, “Son günlerde basın ve sosyal medyada yayımlanan çam kese böceğinden zarar gören orman sahalarının, 2016 ve 2017 uygulama projelerine bütçe sıkıntısı nedeniyle dahil edilemeyen ve ilaçlama yapılamayan alanlardır. KKTC’de çam kese böceği tehdidi altında 22 bin 300 hektar alan bulunmaktadır ve bunun büyük bir kısmı yoğun bir istila altındadır. Mücadeleler bütçe nedeniyle; 2016 yılında 9 bin 40 hektar, 2017 yılında ise; 9 bin 500 hektarlık alanda yapılarak bu alanlarda çam kese sorunu durdurulmuştur ve aynı alanlarda mücadeleler devam edecektir. Mücadele yapılmayan orman sahalarında ise; sorun görülmeye devam etmektedir” dedi.

Orman Dairesi’nin çam kese böceğine karşı biyolojik mücadelede, yabancı uzman ekiplerle önemli adımlar attığını kaydeden Fırat, “Son yıllarda yapılan çalışmalarda, mücadele programına dahil edilen alanlarda, 2016 yılında yüzde 97, 2017 yılında yüzde 99.5 gibi yüksek başarı oranları elde edilmiştir” dedi.

Çam kese böceklerinin biyolojileri gereği, pupa evresinde toprakta beş yıla kadar kalabildiğini, bu nedenle, çam kese böceği popülasyonunun kabul edilebilir seviyelere indirilebilmesi için, biyolojik mücadele çalışmalarının aynı alanlarda en az 5 yıl üst üste gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu kaydeden Fırat, “Mücadele edilmeyen alanlardaki sorunun ciddiyeti de göz önüne alındığında önümüzdeki yıllarda, mücadele edilen alanların kapsamının genişletilmesi ve en az 5 yıl üst üste entegre biyolojik mücadele uygulamalarının yapılması, Kuzey Kıbrıs’ta, çam ormanlarının kurtuluşu için hayati önem taşımaktadır” dedi.