Ülkedeki orman alanları, yüzölçümün yüzde 23,1’ine tekabül ediyor. Bu oranla KKTC orman fakiri bir ülke konumunda bulunuyor ama buna rağmen var olan ormanlara da sahip çıkılmıyor

“Ormanlar denetimsiz”

Orman Mühendisleri Odası, orman memuru kadrosundaki eksiklikler nedeniyle ormanlarda yeterli denetim ve devriyelerin yapılmadığına dikkat çekti

21 Mart Dünya Ormancılık Günü bugün kutlanacak… Orman Mühendisleri Odası ile Ormancılar Derneği, Dünya Ormancılık Gününü kutlayarak, ülkede ormancılıkla ilgili yasal çalışmalar yanında ormanların korunması ve geliştirilmesi için adım atılmasını istedi.

Conkbayır, yasalarla ilgili sorunlara da değindiği açıklamasında, önemli bazı kaygı verici durumların bulunduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

“2003 yılında çevre ve sivil toplum örgütlerinin itirazlarına ve Anayasaya aykırılık davası açmasına rağmen orman arazilerinin ‘Kamu Yararı’ adı altında turizm yatırımlarına ayrılabilmesi ile neticelenen ‘19/2003 sayılı Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’ çıkarılmış ve bu yasa ile Bafra bölgesinde turizm yatırımlarına ayrılan orman arazileri belirlenmiştir. Anayasa Mahkemesi’nde açılan dava ise ne yazık ki Anayasamızın orman arazilerinin yasa çıkarmak koşuluyla ‘Kamu Yararı’ adı altında farklı amaçlarla kiralanabilmesine cevaz vermesi neticesinde kaybedilmiş ve yapılan bu yasa yürürlüğe girmiştir. Bu yasa ile binlerce dönüm orman arazisi kaybedilip, üzerine turizm tesisleri yapılması için kiralandığı yetmezmiş gibi son zamanlarda ‘63/1993 sayılı Taşınmaz Hazine Malları Kiralama ve Değerlendirme Yasası’ da bu tür uygulamalara dayanak yapılmaya başlanmış ve farklı bölgelerde bulunan bazı orman arazileri Devlet Emlak Malzeme Dairesi tarafından üniversite ve otel yatırımlarına kiralanmıştır. Bu uygulamanın tamamen yasadışı olduğu gibi son derece yanlış ve orman alanlarımız için tehlikeli olduğunu düşünmekteyiz. Bu tür icraatlar mevcut yasalarda ve uygulamada uyumsuzluklar ve boşluklar olduğunu göstermekte, ormanlarımızla ilgili olarak yürürlükte bulunan yasaların en kısa zamanda güncellenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.”

Can Conkbayır, öte yandan “Kamu Yararı” ilkesi ve yürürlükteki yasa ve tüzükler farklı yorumlarla esnetilerek toplum genelinin hizmetinde olması gereken binlerce dönüm orman arazisinin herhangi bir ihale dahi yapılmadan; kuru-sulu tarım, zeytinlik kurma, büfe veya restoran gibi orman dışı ticari veya keyfi faaliyetlerde kullanılma amaçlı olarak şahıslara, derneklere ve şirketlere kiralandığını ifade ederek, “Geçmişte yapılmış bu tür kira sözleşmelerinin uzatılmasının önüne geçilmesi ve bu konularda da Hükümetimizin en kısa sürede harekete geçerek toplumumuzun ortak malı olan ormanlarımızla ilgili mevzuatı çağımızın ve ulusal ormancılık politikamızın gereklerine uygun bir şekilde güncellemesi elzem görülmektedir” dedi.

Conkbayır, insan kaynaklı müdahalelere de işaret ederek, uzun yıllardır ormanlara zarar veren ve ormanları yok eden Yasadışı Başıboş Hayvan Otlatma ve Ormanlarda Kaçak Kesim gibi insan kaynaklı müdahalelerin ise hala devam ettiğini ifade ederek, “Yasadışı olmasına rağmen keçi yasağı olan köylerde ormanda keçi otlatarak ormanı adeta kemiren bazı çobanlara trajikomik bir şekilde devletten hayvan başına gelir desteği ödenmeye devam edilmektedir. Kaçak ve yasadışı bir şekilde orman içerisine kurulan bazı mandralara ya göz yumulmakta, ya açılan davalar sonuçlandırılmamakta ya da yıkılmasını önleyecek yasal kılıflar aranmaktadır. Bu uygulamalar emsal teşkil edeceğinden gelecekte telafisi olanaksız zararlara neden olacaktır” uyarısında bulundu.

Conkbayır, Orman Dairesi Teşkilat Yasasına da dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Orman Dairesi kadrolarında son 16 yıldan beri ilk kez bu yıl içerisinde 4 kişilik Orman Mühendisi personel istihdam edilmesi olumlu bir gelişme olmasına rağmen hali hazırda Orman Memuru kadrosundaki eksiklikler nedeniyle ormanlarda yeterli denetim ve devriyelerin yapıldığını söylemek mümkün görünmemektedir. 1989 yılında çıkarılan Orman Dairesi Kuruluş ve Teşkilat Yasası ile belirlenen kadro yapısı geçen 30 yıl içerisinde hiç revize edilmemiştir. Geçen süre içerisinde bu kadro yapısı, orman varlığının %50 oranında artması ve buna bağlı olarak dairenin büyüyen iş hacmi ile makine ve araç parkının genişlemesi neticesinde yetersiz kalmakta ve değişiklik yapılması gerekmektedir.”

Can Conkbayır, “orman zararlılarıyla mücadele ve yangınlar” konusuna da değinerek, ormanlara büyük zarar veren Çamkese böceği konusunda son yıllarda düzenli olarak gerçekleştirilen havadan biyolojik mücadele çalışmalarının ve kış döneminin soğuk ve yağışlı geçmesinin de etkisiyle bu zararlının önemli ölçüde kontrol altına alındığını, ayrıca mevcut hükümet döneminde yapılan değişiklikle mevsimlik olarak işe alınan Orman Yangın Ekiplerinin istihdam şeklinin şeffaflaştırıldığını ve siyasetin etkisinden arındırma yönünde güzel adımlar atıldığını kaydetti.

Bol yağışlı bir kış periyodu geçirilmesi nedeniyle orman sahalarında ve orman yangın emniyet şeridinde yoğun bir ot örtüsü oluştuğunu ifade eden Conkbayır, bu ot örtüsünün yangın mevsimine girilmeden önce orman yolları ve yangın emniyet şeritlerinden temizlenmesi için mutlaka önlem alınması gerektiğine vurgu yaptı.

