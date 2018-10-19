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Ormancılar Derneği: Odun satışları denetlenmeli

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Ormancılar Derneği, yaklaşan kış döneminde, hükümetin kararları doğrultusunda yapılan tüp gaz ve elektrik zamları ile vatandaşımızın ısınmak için odun kullanmaya mecbur bırakıldığını ancak zaten fakir olan ormanların kaçak kesimlerden dolayı daha da fakirleşeceğini kaydetti.

Ormancılar Derneği: Odun satışları denetlenmeli
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Dernek, vatandaşların faturasız odun satışı yapanlardan odun almamaları çağrısında bulunarak, devletin de odun satışlarını denetlemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, derneğin Maliye Bakanı’ndan görüşme talep ettiği ve görüşmek için beklediği ifade edilerek, “Ormanlarımızdaki kaçak kesimleri azaltma yönündeki düşüncelerimizi aktaracağız. Hükümetimizin kış aylarında gece saatlerinde elektrik birim fiyatlarının aşağıya çekilmesi, vatandaşımızın ısınmak için odun kullanmaktan uzak tutacaktır. Veya alternatif ısınma yöntemlerini kullanmaya teşvik edeceği düşüncesindeyiz” denildi.

Açıklamada, vatandaşlara, faturasız odun satışı yapan kişilerden odun alınmaması,devletin odun satışı yapanları daha sıkı denetlemesi istendi.

Dernek şunları kaydetti:

“Bir ağaç kolay yetişmiyor. Lütfen daha duyarlı olalım... Ormancılar olarak kaçak kesim yapan kişilerle yalnız mücadele edemeyiz. Mücadelemizde desteklerinizi bekliyoruz. Hükümetimizin de yapılan zamları geri alarak vatandaşımızın odun kullanımını azaltabilir.Bir ağaç 5 dakikada kesilir, ama o ağaç kaç senede büyür diye düşünen var mı?”

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