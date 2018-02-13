Orman Dairesi Personeli saldırıya uğruyor

Orman Mühendisleri Odası, yılın 12 ayı yoğun faaliyetleri ve teknik kapasitesi yüksek olan Orman Dairesi’nin sorunlarının süratle gündeme alınmasını, popülizm yapılmadan siyaset üstü bir akılla hak ettiği değerin verilmesini talep etti.

Oda Başkanı İrfan Tansel Demir yaptığı açıklamada, son zamanlarda ve mevcut kış şartlarında özellikle alternatif enerji kaynaklarının pahalı olması ve erişim zorluğundan dolayı insanların ısınma ihtiyaçlarını odun sobası ve şömineyle gidermeyi istemeleri sonucu odun ve odun ürünlerindeki taleplerin arttığını ve bunun neticesinde ülkede kaçak ağaç kesimlerinin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti.

Demir, orman ve özel arazilerde özellikle nitelikli odun değerindeki zeytin ve harnup ağaçlarının usulüne uygun olmayan yöntemlerle kesilerek katledildiğini belirtti.

“ORMAN DAİRESİ PERSONELİ SALDIRIYA UĞRUYOR, ÖLÜMLE TEHDİT EDİLİYOR”

Orman Dairesi’nin yetersiz personelle denetim yaparken ciddi baskı ve tehdit altında olduğunu ifade eden Demir, son zamanlarda daire personellerinin darp edildiğini, sözlü ve fiziki saldırılara uğradığını ve hatta ölümle bile tehdit edildiğini dile getiren Demir, konunun takipçisi olacaklarını ve siyasi makamların da personele sahip çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Yargının vereceği kararın neticesinde personelin çalışma huzurunu bulmasını arzu ettiklerini belirten Demir, hükümet programında ormanlarla ilgili alışılagelmişin dışında bir yeniliğin olmadığını üzülerek gözlemlediklerini de söyledi.

Demir, bu ülkenin araç ve gereç olarak en donanımlı ve büyük dairesi olan Orman Dairesi’nin yıllardır erozyona uğrayan personel yapısı ve büyüyen iş hacmine göre takviye yapılmadığını, artık 22 yangın söndürme aracını, 10-15 özellikli iş araçlarını kullanabilecek eğitimli ve kadrolu personelin kalmadığını, projeleri yapacak ve yürütecek teknik personelin bile olmadığını ifade ederek, dairede müdür dahil bütün kadroların boş olduğunu hatırlattı.

“ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELE, ÇEVRE VE EKOSİSTEM ADINA YAPILAN EN GÜZEL ÇALIŞMADIR”

Orman Dairesi’nin çam kese böceği ile mücadelede başarılı sonuçlar alındığını ve bunun ülkede çevre ve ekosistem adına yapılan en güzel çalışma olduğunu vurgulayan Demir, “son günlerde bazı basın-yayın organlarındaki maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

Demir, bu konuda bütçenin artırılması ve sorunlu orman alanlarının tamamında biyolojik mücadele yapılması önerisinde bulunarak, Orman Mühendisleri Odası olarak çam kese böceğiyle ilgili hassasiyetlerini dinleyerek bütçe olmamasına rağmen gerekli ödeneği sağlayan Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ a teşekkür etti.