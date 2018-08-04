Orman Dairesi olası yangınlara karşı önlemleri artırdı

Orman Dairesi Müdürlüğü, uydu verilerine göre, orman yangınlarının; önümüzdeki günlerde rekor seviyeye çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte, aynı bölgede yer alan Türkiye ve Kıbrıs için de büyük risk oluşturduğunu vurgulayarak önümüzdeki kritik günler için devriye ve denetimlerini artırdığı belirtti

Orman Dairesi Müdürlüğü, ülkeyi etkisi altına alan yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle yaşanması olası yangın olaylarına karşı devriye ve denetimlerini artırdığını duyurdu.

Daire tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin ülkede bu günlerde atmosferdeki mutlak nem oranının yüzde 40 seviyelerinin altına düşeceği ve hava sıcaklığının artacağı uyarısı yaptığına dikkat çekilerek, orman yangını riskinin bu dönemde büyük olduğu kaydedildi.

Kuzey Avrupa ülkeleriyle birlikte Kanada, ABD ve Japonya gibi uzak doğu ülkelerinin 1981 yılından bu yana, en sıcak yıllarından birini yaşadığı ifade edilen açıklamada, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde özellikle İspanya ve Portekiz gibi Akdeniz ülkelerinde 40 dereceyi aşarak, tüm bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcaklıklarla birlikte gelen kuru hava dalgasının yol açtığı orman yangınlarında, sadece 2018 yılında, Avrupa'da en az 55 bin hektar ormanlık alanın yok olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Uydu verilerine göre, orman yangınlarının; önümüzdeki günlerde rekor seviyeye çıkması beklenen sıcaklıklarla birlikte, aynı bölgede yer alan Türkiye ve Kıbrıs için de büyük risk oluşturduğu vurgulandı.

YANGIN GÖZETLEME KULELERİ 7/24 ESASIYLA GÖZETLEME YAPIYOR

Orman Dairesi’nin, önümüzdeki kritik günler için devriye ve denetimlerini artırdığı belirtilen açıklamada, “Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar 12 noktada 7/24 esasıyla canları pahasına çalışan Yangın Hazır Kuvvet ekiplerimiz ve ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı’mız görev başındadır. Ormanlarımızın yangın tehlikesine maruz kalacağı bu günlerde, müdürlüğümüz bünyesinde yapılan değerlendirmede bazı tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür” denildi.

Açıklamada, Orman Dairesi bünyesinde 125 kişilik Yangın Hazır Kuvvet Ekibi’nin, Mayıs ayı itibarıyla kurulduğu ve 24 saat esasına göre13 noktada görev yaptığı anımsatıldı. Açıklamada, Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar yangın gözetleme kulelerinin 12 noktada 7/24 esasıyla gözetleme yaptığı da aktarıldı.

YASA GEREĞİ 1 MAYIS - 31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ATEŞ YAKILAMAZ

Açıklamada, Orman Dairesi tarafından alınan tedbirler yeniden hatırlatıldı. Buna göre:

“1 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında ateş yakmama konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri elzemdir.

Ateşli Piknik yapılmasına izin verilen yerler dışında kesinlikle ateşli piknik yapılmamalıdır. Ateşli piknik yapılabilecek alanlar şunlardır:

Alevkaya Piknik Alanı; Darboğaz Piknik Alanı; Salamis Piknik Alanı; Kantara Piknik Alanı; Kalkanlı Piknik Alanı; Balalan Piknik Alanı; Yeşilköy Su Depoları Piknik Alanı; Karpaz Piknik Alanı; Taşkent Piknik Alanı; Karşıyaka-Kozanköy Üçyol Piknik Alanı.

Yukarda sayılan alanlarda olsa dahi piknik ateşleri mutlaka söndürülmelidir.

Özellikle anayolların ormanlık ve ağaçlık alanlardaki güzergâhlarında araçları ile seyir halinde olan vatandaşlarımızın araçlarından yangına neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmaması (özellikle sigara izmaritlerinin araçlardan atılmaması) gerekmektedir.

Halkımızın göreceği en küçük dumanı zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı telefon numarasından Alo 177 Orman Dairesine veya yangın ihbarı Alo 199 İtfaiye ‘ye bildirmeleri erken müdahale açısından çok önemlidir.

Yangın vukuunda da halkın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılması; her türlü imkânlarını seferber etmesi yasa gereği ve vatandaşlık görevidir.

Ormana yakın yerlerde tarımsal faaliyet yapan kişilerin yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması zorunludur.

Belediyelerin halkın kullandığı çöplük alanlarında yangın tedbiri alması çok önemlidir. Özellikle yaz aylarında yakılarak imha edilen çöpler ormanlarımız için en önemli tehdit unsurudur.”

“YANGINA SEBEP VERECEK FAALİYETLERDEN KAÇINILMALI”

Açıklamada, ormanların yangın tehlikesinden korunması amacıyla alınan yukarıdaki önlemler doğrultusunda vatandaşlara, yangına sebebiyet verecek faaliyetlerden kaçınmaları gerektiği belirtilerek, “Vatandaşlarımızın, denetimlerde Orman Dairesi memurlarının ikazlarına uymaları, yeni acılar yaşamamamız için gerekli görülmektedir. Vatandaşlarımızın, bu tedbirler için anlayış göstereceğini ve ülkemizin yeşillendirilmesi konusundaki çabamızda bizlere yardımcı olacağına inancımız tamdır” ifadelerine yer verildi.