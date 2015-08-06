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Orkideler koruma altına alınıyor

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Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2013 yılında başlatılan ‘KKTC Florasında Bulunan Potansiyel Süs Bitkilerinin Saptanması, Tanımlanması,...

Orkideler koruma altına alınıyor
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Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2013 yılında başlatılan ‘KKTC Florasında Bulunan Potansiyel Süs Bitkilerinin Saptanması, Tanımlanması, Muhafaza Edilmesi, Kültüre Alınması ve Etkin Değerlendirilmesi’’ projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Enstitü müdürü Kuntay Vurana’nın yaptığı açıklamaya göre, daire personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Konce Baydar liderliğinde yürütülen proje, KKTC florasına ait süs bitkilerinin tespit edilmesi, daha önce tanımlanmamış olan bitkileri tanımlanması, envanter oluşturulması, doğal süs bitkilerinin belirlenmesi, koruma altında olan Kuzey Kıbrıs endemik bitki türünün ve orkide türlerinin muhafaza edilerek bu bitkilerin kültüre alınması sonucuyla bugün dünyanın birçok yerinde de uygulanmakta olan doku kültürü çoğaltma yöntemi ile etkin değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TÜRLER ÇOĞALTILARAK DOĞAYA KAZANDIRILACAK

 

Müdür Vurana, proje kapsamında yapılan doğa gezilerinde doğada bulunan soğanlı ve yumrulu bitkilerinin toplanması, elde edilen  türlerin  teşhisleri ve  karakterizasyonları  yapılarak müdürlüğe ait Güzelyurt Araştırma İstasyonu bünyesinde oluşturulacak  koleksiyon parsellerinde muhafaza  edilerek  koruma  altına  alınacağını ifade etti. Daha sonra  proje  kapsamında  belirlenen  türlerin  çoğaltma  programına  dahil edileceğini kaydeden Vurana, türlerin çoğaltılmasının biyoteknoloji laboratuvarında doku kültürü yöntemiyle seralarda  çoğaltılacağını belirtti. Vurana, çoğaltılacak türlerin öncelikli olarak  çoğaltılması  zor,  endemik veya yok olma tehlikesi ile  karşı  karşıya  kalan  türler  arasından seçileceğini kaydetti. Vurana, edilen  yeni  bitkilerin belirlenen bölgelere dikilerek  yeniden doğaya kazandırılacağını da ifade etti. 

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