Orkideler koruma altına alınıyor

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2013 yılında başlatılan ‘KKTC Florasında Bulunan Potansiyel Süs Bitkilerinin Saptanması, Tanımlanması,...

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2013 yılında başlatılan ‘KKTC Florasında Bulunan Potansiyel Süs Bitkilerinin Saptanması, Tanımlanması, Muhafaza Edilmesi, Kültüre Alınması ve Etkin Değerlendirilmesi’’ projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Enstitü müdürü Kuntay Vurana’nın yaptığı açıklamaya göre, daire personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Konce Baydar liderliğinde yürütülen proje, KKTC florasına ait süs bitkilerinin tespit edilmesi, daha önce tanımlanmamış olan bitkileri tanımlanması, envanter oluşturulması, doğal süs bitkilerinin belirlenmesi, koruma altında olan Kuzey Kıbrıs endemik bitki türünün ve orkide türlerinin muhafaza edilerek bu bitkilerin kültüre alınması sonucuyla bugün dünyanın birçok yerinde de uygulanmakta olan doku kültürü çoğaltma yöntemi ile etkin değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

TÜRLER ÇOĞALTILARAK DOĞAYA KAZANDIRILACAK

Müdür Vurana, proje kapsamında yapılan doğa gezilerinde doğada bulunan soğanlı ve yumrulu bitkilerinin toplanması, elde edilen türlerin teşhisleri ve karakterizasyonları yapılarak müdürlüğe ait Güzelyurt Araştırma İstasyonu bünyesinde oluşturulacak koleksiyon parsellerinde muhafaza edilerek koruma altına alınacağını ifade etti. Daha sonra proje kapsamında belirlenen türlerin çoğaltma programına dahil edileceğini kaydeden Vurana, türlerin çoğaltılmasının biyoteknoloji laboratuvarında doku kültürü yöntemiyle seralarda çoğaltılacağını belirtti. Vurana, çoğaltılacak türlerin öncelikli olarak çoğaltılması zor, endemik veya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan türler arasından seçileceğini kaydetti. Vurana, edilen yeni bitkilerin belirlenen bölgelere dikilerek yeniden doğaya kazandırılacağını da ifade etti.