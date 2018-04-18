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Örgütlerden kadın şiddetine karşı dayanışma

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Bazı sivil toplum örgütleri, geçen yıl Gazimağusa-Salamis ana yolu üzerindeki bir kafede tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Akçakaya Okumuş’un ölüm yıldönümü dolayısıyla, Gazimağusa Kaza Mahkemesi önünde pankart açarak, kadın cinayetine karşı dayanışma belirtti.

Örgütlerden kadın şiddetine karşı dayanışma
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Bu sabahki eyleme, Mağusa Kadın Merkezi Derneği (Makamer), Bağımsızlık Yolu, TDP Gazimağusa İlçe Örgütü, Akdoğan Fikir Sanat Atölyesi, Kadın Eğitimi Kolektifi, Larnaka Türk Kadınlar Derneği ve DAÜ Mor Kadın Platformu destek verdi.

Mahkeme önünde “Burcu’nun Ölümü Ev İçi Şiddetin Son Noktasıydı” ve “Kadın Cinayetlerine Karşı İsyandayız” yazılı pankart açıldı.
Örgütler adına basın bildirisi okuyan Bağımsızlık Yolu Gazimağusa Bölge Örgütlenme Sorumlusu Hatice Azizoğlu, “erkek egemen ve ataerkil sisteme karşı, yitirilen birçok kadının öfkesinde son damla haline gelen Burcu’nun katilinin davasının, 3 Ekim tarihinden itibaren kamuoyu tarafından sahiplenildiğini” söyledi. 

Azizoğlu, Burcu’nun ardından da bir çok kadın cinayeti yaşandığını ifade ederek, kadın cinayetlerinin ev içi şiddetin son noktası haline gelen bir çıkmaz sokak olduğunu belirtti.

Azizoğlu, kadın cinayetleri ile birlikte kadına yönelik şiddetin artmasının halkta endişe ve korku yarattığını, Burcu’nun katiline verilecek olan cezanın kadınlara yönelik tüm saldırılara karşı caydırıcı olacağını kaydetti

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