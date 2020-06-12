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Orgenaral Yaşar Güler'den Mehmet Küçük'e taziye mesajı

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Orgenaral Yaşar Güler'den Mehmet Küçük'e taziye mesajı

Türkiye Genel Kurmay Başkanı Orgenaral Yaşar Güler ve eşi,  Süheyla Küçük’ün vefatı nedeniyle oğlu Mehmet Küçük’e bir taziye mesajı gönderdi.

Orgeneral Yaşar Güler’in mesajı şöyle:

Sayın Mehmet Küçük Beyefendi,

Değerli anneniz Süheyla Küçük’ün vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhume annenizin vefatı nedeniyle acınızı yürekten paylaşır, ebediyete intikal eden değerli annenize Allah’tan rahmet, başta siz olmak üzere tüm aile bireyleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler, saygılar sunarız.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi

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