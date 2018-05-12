"Organize olarak daha çok çalışmalıyız"

“Organize olarak kamu yararı perspektifiyle daha çok çalışmalıyız” diyen Başbakan Erhürman, ekonomiye katma değer yaratarak, planlı inşaatlarla geleceğe gurur duyulacak bir ülke bırakma sorumlulukları olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 15. Olağan Genel Kurulu bugün Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Büyük Konferans Salonu’nda yapılıyor.

Olağan Genel Kurulun açılış konuşmalarını Başbakan Tufan Erhürman, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği Başkanı Seran Aysal, Güney Kıbrıs’tan Geri Dönüşüm Organizasyonu Başkanı AntonisPetrides ve İnşaat Müteahhitleri Birlikleri Federasyonu Başkanı KostasRoushas yaptı.

Yurtdışında bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de video mesajı gönderdi.

ERHÜRMAN: “ORGANİZE OLUP KAMU YARARI GÖZETEREK ÇALIŞMALIYIZ”

Başbakan Tufan Erhürman, mühendis ve müteahhitlerin geçmişten günümüze çalışkanlıkları ve başarılarının herkes tarafından bilindiğini söyleyerek, iki temel noktada sorun yaşandığını belirtti.

Bunlardan birinin, bir araya gelerek organize olup çalışmadaki yetersizlik olduğunu dile getiren Erhürman, bu sorunun yıllardan beri süregeldiğini, aşılamadığını kaydetti.

Bunun yanında, kamu çıkarını gözetmek konusunda da bazı sıkıntılar yaşandığını, kamu yararını gözeterek çalışanlar olduğu gibi kişisel çıkarını da gözetenler bulunduğunu söyleyen Erhürman, bu durumun bazen haksız rekabet yarattığını bazen de kamu yararı gözeterek çalışanların zarar görmesine yol açtığını kaydetti.

Erhürman, bu iki sorunun aşılmasıyla başarının artacağına inanç belirtti.

Planlama yapılmasının yaşamsal önemi olduğuna vurgu yapan Ehürman, Girne’de plansızlığın yol açtığı durumun ortada olduğunu, bunun başka yerlerde de yaşanmasını önlemek adına planlama yapılması gerektiğini kaydetti.

Erhürman, “Eğer organize olmaz ve kamu yararını gözeterek bir araya gelemezsek kaybetmek mukaderattır” dedi.

Umutsuz olmadığını söyleyen Erhürman, imar planları ve Ülkesel Fiziki Plana yönelik, birliğin işbirliği ve çalışmalarını takdir etti.

“Organize olarak kamu yararı perspektifiyle daha çok çalışmalıyız” diyen Erhürman, ekonomiye katma değer yaratarak, planlı inşaatlarla geleceğe gurur duyulacak bir ülke bırakma sorumlulukları olduğunu belirtti.

ÇELER: “ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, gönderdiği mesajda, iş sağlığı ve güvenliği, yapı denetimi konularında atılan adımlarla ilgili bilgi vererek, birlik ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Bakan Çeler, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin sonuçlarını da değerlendirerek, son dört ayda ölüm ve yaralanma sayısının düştüğünü belirtti.

Çeler, çalışma izinleri ile ilgili geriye dönük bazı sıkıntıların giderildiğini söyledi.

Kayıt dışı işçilik ve devlet ihalelerinde yaşanan sorunlara değinen Çeler, üzerlerine düşen görevi yapacaklarını kaydetti.