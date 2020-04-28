Başbakan Tatar, “Önümüzü göremiyoruz” dedi ve eskiye dönüşün çok zaman alacağını söyledi

Başbakan Ersin Tatar, Belediyeler Birliği Kriz Yönetimi Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, artık hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağına vurgu yaparak “yeni bir döneme, yeni bir sayfaya, yeni bir başlangıca hazır olmalıyız.” dedi.

Başbakan Tatar, dünyadaki olağanüstü durumların devam ettiğine dikkat çekerek “Önümüzü göremiyoruz. Biz oldukça küçük bir ülke olarak daha iyi yönetebilecek bir durumdayız. Rakamlara bakıldığında kendi sınırlarımız içinde kontrol altına alabildiğimiz anlaşılıyor. Her gün açıklanan vakalara baktığımızda bizde kontrol altına alınmış gibi görülüyor. Ancak tedbiri elden bırakmamak lazım. Sorumluluk bilinci içinde temastan, kalabalıktan uzak hareket etmeye devam edilmelidir.” dedi.

Bilim kurullarından alınan tavsiye kararlarına bağlı olarak 4 Mayıstan sonra açılımlar olabileceğine de değinen Başbakan, 3 Bakan’ın konu üzerinde çalıştığını, tavsiye kararları da aldıklarını belirterek “sizlerden alacağımız önerilerle bunlar şekillenecektir. En son okullar ve devlet daireleri açılacaktır.” dedi.

“Çok büyük bir sıkıntı yaşanmadan bu temel hizmetler yapılmıştır ve belediyelerde görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir.” diyen Başbakan, bundan sonraki süreçte mali boyutu ile Maliye Bakanı ile yaptığı görüşmelerde belediyelerin konusunu da ele aldıklarına vurgu yaparak “Belediyelerin farklı durumları vardır. Sorumlulukları, mükellefiyetleri vardır. Devletten aldığı katkılar vardır. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapılmaktadır yapılacaktır. Rakamlarla alakalı ortaya konan iradeyi herkesin paylaşması gerekmektedir. Bundan herkesin payına düşen özveri olacaktır. Bu mali sorumluluğu paylaşacaktır. Bir kriz yönetiyoruz ve bu krizin nasıl sona ereceğini tahmin etmek çok zordur. Amacımız bu krizden başarıyla çıkmaktır. ” dedi.

Yaz aylarında bir hareketlilik yaşanmasının beklendiğine de vurgu yapan Başbakan, eskiye dönüşün çok zaman alacağını ve bundan dolayı tüm paydaşların sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekti.



NÜFUSTA %10 AZALMA OLDU”

Muhaceretten alınan bilgiye atıf yaparak 9 marttan itibaren ülkeden 56 bin kişinin çıkış yaparken 13 bin kişinin de giriş yaptığına dikkat çeken Başbakan, toplam nüfusa bakıldığında %10 azalma olduğuna vurgu yaptı.

“Bu sizin hizmetleriniz açısından da önemlidir çünkü sayısal olarak da hizmet azalacaktır. Korona öncesi ve sonrası yoğunluklu olan bölgelerde artık eski yoğunluk da olamayacak. Bu nedenle hizmetlerin de bu çerçevede yeniden de gözden geçirilerek daha verimliliği öne çıkaracak, mali ve idari bir takım yeni kararların alınması gerekir. Sürecin sonunu şimdiden öngörebilmek mümkün değildi. Tedbirler almak, daha makul süreçlerin yaşanması için herkes sorumluluk almak durumundadır.

Yerel yönetimler merkezi hükümetten sonra vatandaşa direkt hizmet götürmektedirler. Daha tasarruflu bir dönem olacaktır. Bu gerçeklere göre düzenlemeler olacaktır.” dedi.



ÖZÇINAR: “YEREL YÖNETİM AYAĞI BU KRİZDE OLMAZSA OLMAZ”

Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar ise yaptığı konuşmada, Belediyeler Birliği Kriz Yönetim Kurulu olarak daha katılımcı, daha çözüm odaklı olarak düşüncelerini aktarmak ve daha hızlı mesafe kat etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, yerel yönetim ayağının bu krizde olmazsa olmaz olduğuna değindi.

Belediyelerden yapılan kesintinin büyük sıkıntı doğurduğunun bir gerçek olduğuna değinen Özçınar, Yerel yönetimlerin güçlü yapısının önemine dikkat çekti ve konuyla ilgi hazırladıkları bilgi notunu Başbakan’a takdim edeceklerini de söyledi.