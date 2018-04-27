Önümüzdeki hafta hava parçalı bulutlu

Ülkede önümüzdeki bir hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29-32 derece, sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.