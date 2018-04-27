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Önümüzdeki hafta hava parçalı bulutlu

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Önümüzdeki hafta hava parçalı bulutlu
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 Ülkede önümüzdeki bir hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29-32 derece, sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek. 
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

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