Önümüzdeki hafta hava parçalı bulutlu

Ülkede önümüzdeki bir hafta boyunca hava parçalı bulutlu olacak.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29-32 derece, sahillerde ise 25-28 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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