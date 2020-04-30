“Online casino izni verilmeli”

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, KKTC’de sektörlerin yüzde 77’sini besleyen casino sektörünün korona virüs sürecinde çok yalnız bırakıldığını söyledi ve tüm casinolara, devlete ek gelir sağlayacak şekilde online casino izni verilmesini talep etti

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, casino sektörünün korona virüs sürecinde çok yalnız bırakıldığını ifade etti

Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, casino sektörünün korona virüs sürecinde çok yalnız bırakıldığını ifade ederek KKTC’de sektörlerin yüzde 77’sini besleyen casino sektörünün bu denli yalnız bırakılmasının doğru olmadığını söyledi.

Erbaş, kriz dönemini kapsayacak şekilde vergilerini de bir tamam vermek koşuluyla online casino izinlerinin devlet tarafından verilebileceğini ifade ederek bunun nasıl olacağını hükümete anlatmaya hazır olduklarını söyledi.

Erbaş, bir örnek vererek “bir insanın ölmesi için önce kalbi hedef alınır ardından da beyni. Ülkenin kalbi casinolar beyni ise üniversitelerdi” ifadelerini kullanan Erbaş, pazarın yüzde 77’sini destekleyen bir sektöre devletin ilk günden sırtını döndüğünü kaydetti.

Erbaş, “Devlet bu günler için var. Biz Pasha Grubu olarak 1300 çalışanımızın arkasında durduk” diye konuşarak casino sektörüne olduğu gibi üniversite sektörünün de arkasında durulmadığını belirtti. Erbaş, kendilerinin turizm ve üniversite alanında yatırım yaptıklarını belirterek üniversitede de 100 civarında personelleri olduğunu söyledi.

“17 YILDIR TEK KURUŞ BORCUMUZ YOK”

Erbaş turizm ve üniversite sektöründe daha uzun süre bu personelin arkasında duramayacaklarını söyleyerek “Öyle bir nokta ki, personele bakacağız ama arabada da benzin kalmadı. Ben siyasetçi değilim. Merit Grubu ile birlikte sektörün büyük oyuncularından biriyiz. Sektör kapının önüne atıldı. İlk günden. Vedat Erbaş ve Pasha Grup olarak, 17 yıldır devlete tüm sorumluluklarımı yerine getirdim. Tek kuruş borcum yok” diye konuştu.

Erbaş, altı ay daha turizm ve üniversite sektörünün ayağa kalkamayacağını kaydederek bunun için devletin de hızlı tedbir alması gerektiğini söyledi.

“ONLİNE CASİNO İZNİ VERİLMELİ”

Erbaş şöyle devam etti: İlk etapta, tüm casinolara, vergisini ödemek kaydıyla, devlete böylesi bir dönemde ek gelir de sağlayacak şekilde kriz döneminde geçici bir süre de olsa online Casino izni verilmeli. İnsanlar uzun süre alışkanlıklarına online devam edecek. Bizler iş yerlerini otoparka çektik, bekliyor. Marka değerimiz bu alanda yüksek ve güven duyulan bir ülkeyiz. Vergisini yüksek tutarak, online izni de halen sektörde oyuncu olanlara versinler. Sadece sektörün kendisini kaybetmiyoruz, devlet de ciddi bir gelir kaybına uğruyor. Hem devlete gelir sağlayacağız, hem ülkeye gelir sağlayacağız, hem de istihdama devam edeceğiz. Malta bu alanda lisans veriyor. Bize de dışarıya da lisans verilebilir, bunu anlatmaya hazırız. Bu süreci başka türlü atlatma şansımız yok. Ülke adına değil ama sektörüm adına konuşuyorum. Şahsımla ilgili de bir talebim yok. Sektördeki herkes için. Dünya dijitalleşirken biz bunun dışında kalamayız. Bu alanda yardımcı olmaya da hazırız. Online artık hayatımızın bir parçası. Ülkenin tüm alt yapısını online yapabilir, bu modelle dünyaya örnek olabiliriz.