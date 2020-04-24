“Önlem alınmazsa işletmeler iflas edecek”

Sol hareket, önlemler hayata geçirilmezse hızlı bir yoksullaşma sürecine girileceğini, küçük-orta ölçekli işletmelerin iflas edeceğini belirtti

Sol Hareket, işsizlik ödeneğinin düşürülmesiyle ilgili kararın iptalini istedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, “İşsizlik ödeneğinin yarı yarıya düşürülmesi kabul edilemez. Bu yanlış karar bir an önce iptal edilmelidir” dedi.

UBP-HP hükümetinin krizin faturasını çalışanlara ve halka ödettiğini savunan Korkmazhan, “Bir an önce halkı koruyucu önlemler hayata geçirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu.

Önlemler hayata geçirilmezse hızlı bir yoksullaşma sürecine girileceğini, küçük-orta ölçekli işletmelerin iflas edeceğini kaydeden Korkmazhan, Sol Hareket adına şu önerileri de paylaştı:

“Bütçe yeniden ele alınmalı, savunma kalemi sağlığa ayrılmalı, ekonomideki kayıt dışılığın üzerine gidilmeli, bankaların, finans kuruluşlarının ve casinoların net gelirlerinden yüzde 40 kesinti yapılmalı, büyük şirketlere ek yüzde 10 gelir vergisi uygulanmalı, bankalarda 1 milyon TL ve üzeri mevduatı olanlardan yüzde 5 kesinti yapılmalı, servet vergisi uygulanmalı.”