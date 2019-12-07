Önemli bir değeri yitirdik

Emekli Başbakanlık müsteşarı Özer Kutbittin yaşamını yitirdi

Emekli Başbakanlık müsteşarı Özer Kutbittin vefat etti.

Kutbittin’in cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra askeri törenle toprağa verilecek.

Öte yandan Özer Kutbittin’in vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci yazar Ahmet Tolgay duygularını şu ifadelerle anlattı:

“Yaprak dökümü değil, çınar dökümü... Özer Kutbittin ağabeyimin ölüm haberiyle sarsıldım... Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği en değerli ve en dürüst bürokratlardandı... Personel Dairesi Müdür Muavinliğinden itibaren onunla yakınlaşmamız oldu... Kader kısmet etti, benim Cumhuriyet Mecllsi'ne özel kalem müdürü olarak atandığım güne dek, Osman Örek'in Başbakanlığa gelmesinden sonra,10 yıl süreyle Başbakanlıkta müdürüm oldu... Kardeş Ocağı'nın da kıdemli yönetici ve müdavimlerindedi...Bürokraside kendisinden çok şeyler öğrendiğim bilge insan Özer ağabeyle bir dönem de Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği Yönetim Kurulu'nda kader birliği yaptık.. Işıklarda uyusun.. Kutbittin Ailesi bireylerinin, sevenlerinin ve halkımızın başı sağ olsun.. O, halkımız ve ülkemiz için gerçek bir kayıp, yeri doldurulamayacak tepeden tırnağa mücahit bir yurtsever..”