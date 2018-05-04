Öncelik, kayıt dışı iş gücüyle mücadele

Çalışma Bakanı Çeler, kayıt dışı iş gücüyle mücadele etmek amacıyla sektörel denetimlere öncelik vereceklerini vurguladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Mahmut Kanber başkanlığındaki Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası heyetini kabul etti.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, çalışma yaşamının düzenlenmesine ilişkin alınacak tedbirler konusunda Çeler ile görüş alışverişinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kabulde yaptığı konuşmasında, çalışma hayatıyla ilgili konularda Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’yla birlikte hareket etmekten memnuniyet duyacağını ifade ederek, değerlendirilecek birçok konu olduğunu ve toplumun beklentilerine cevap verebilecek projeler konusunda işbirliği yapacaklarını söyledi.

Bakanlığın, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası ile geçmişten beri işbirliği ve uyum içinde çalıştığını anımsatan Çeler, kayıt dışı iş gücüyle mücadele etmek amacıyla sektörel denetimlere öncelik vereceklerini ve odayla birlikte çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Esnaf ve Zanaatkar Odası Başkanı Mahmut Kanber de, taleplerini aktardığı konuşmasında, işyerlerinin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, işyeri ve meslek standartlarının uygulamaya konması, kayıtdışılığın önlenmesi ve denetlenmesi amacıyla ön izin işlemlerinde kendilerinden destek alınmasını istedi.

Kanber, Perakende Yasası’nın hazırlanması ve işyeri denetimlerinin kurumlarla işbirliği içinde yapılmasının gerekliliğine de dikkat çekti.

Mahmut Kanber, oda ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Merkezi Cezaevi’nde “Mahkûmların Topluma Yeniden Kazandırılması ve Meslek Edindirilmesi Projesi”nin geçen yıl tamamlandığını anımsattı.

Kanber, 2018 yılında da farklı meslek alanlarında eğitimlerin sürdürülmesi için bakanlıkla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

İki kurumun işbirliği içinde çalışmasının önemine değinen Kanber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Oda arasında işbirliği protokolü yapılması için hazırlanan taslak metini de Bakan Çeler’e sundu.



