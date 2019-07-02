Önce grev sonra uzlaşı

Maaş ve ödeme sıkıntısı yaşayan Büyükkonuk Belediyesi çalışanları, 24 saatlik grev başlattı ve bu grev sonrasında uzlaşı sağlandı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ)’e bağlı, Devrimci Genel İş, maaş ve ödeme sıkıntılarından dolayı Büyükkonuk Belediyesi’nde 24 saatlik grev ilan ettiğini duyurdu.

Başkan Ömer Naşit, Devrimci Genel İş Sendikası olarak Büyükkonuk Belediyesi’nde yönetimin olumlu adım atmaması sonucu greve çıkmaktan başka çare kalmadığını, ilk adım olarak 24 saatlik grev ilan ettiklerini açıkladı.

Ağustos ayından beri devam eden maaş ve diğer haklardaki ödeme sıkıntılarından bahseden Naşit, belediyenin mali sorunlarının giderilmesi ve düze çıkabilmesi adına sendika ve belediye arasında Aralık 2018’de protokol imzalandığını hatırlattı.

Protokolle birlikte Ocak, Şubat ve Mart ayı maaşlarında tüm personelden yüzde 40 kesinti gerçekleştiğini, fakat gelinen noktada dün itibarıyla personelin belediyeden, Mayıs ayı maaşı, 1 Mayıs ve Bayramlık ödeneği, 2018 yılı Ocak, Şubat aylarına ait hayat pahalılığı farkları, 2019 yılı Ocak, Şubat, Mart ayı hayat pahalılığı farkları, 2017 ve 2018 yılı eğitim yardımları alacağı bulunduğunu kaydetti.

Cuma gününe kadar ödenmesi gereken Haziran maaşlarının da belediye çalışanlarının alacaklı hanesine yazılacağını ifade eden Naşit, belediyede yönetime karşı bir güven bunalımı olduğunu da savundu.

Öte yandan grev sonrası Büyükkonuk Belediyesi ve Dev-İş sendikası arasında anlaşma sağlandı.

Maaş ödemesinin dün hesaplara yatırılması,bayramlık ve 1 Mayıs ödeneği gibi kısmının ise önümüzdeki hafta içinde yapılacak düzenleme ile hesaplara aktarılacağı belirtildi.