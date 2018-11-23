“O’na hep hasret duyuyorum”

UBP eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu anıldı. Miroğlu'nun kızı, törendeki konuşmasıyla duygulandırdı: “Onun fikirleri yaşıyor. Ona hep hasret duyuyorum. Bize çok güzel bir isim bıraktı”

UBP’nin eski genel sekreterlerinden, eski bakanlardan ve milletvekillerinden Salih Miroğlu, 13. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Miroğlu için, Lefkoşa Mezarlığı’nda Özker Özgür’ün anıldığı törenin ardından anma töreni düzenlendi.

Törende ilk olarak Salih Miroğlu'nun kızı Nazenin Miroğlu, babası için yazdığı şiiri okudu.

Miroğlu, babasını hazin bir şekilde kaybettiğini, onu hep özlemle andığını ve özlediğini söyledi. Miroğlu, babasının daha yapacak çok işleri varken yaşamını yitirdiğini ifade ederek, "Onun fikirleri yaşıyor. Ona hep hasret duyuyorum. Bize çok güzel bir isim bıraktı. 13 yıl onu unutmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim" dedi.

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Miroğlu'nu siyasete dorukta hizmet edecekken kaybettiklerini, siyasette ciddi bir kayıp olduğunu vurguladı.

Miroğlu ile öğrencilik yıllarında birlikte olduklarını, siyasete hep ilgi duyduğunu, doktor olarak da topluma büyük hizmetler verdiğini anlatan Talat, "Anne babamın da doktoruydu. Ama siyasete olan merakından, spor kulübü ve siyasi partilerde yer aldı. Önemli görevler yürüttü, kaybını duyunca şok olduk. Gençti. Ölümü hepimizi üzdü. Siyasetimizi üzdü, çok iyi dost arkadaştık. Meclis'te de dışında da yaşamı boyunca dost kardeş olduk. Rahmetle anar ailesine sabır dilerim” dedi.

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, "Miroğlu'nun partimize ve ülkemize en iyi hizmeti verecek dönemde kaybı bizi üzdü. Çok güzel günlerimiz oldu. Genç yaşta, parti ve ülkeye daha çok hizmet verecek dönemde kaybettik. Kaybettiğim günden bugüne acısını yaşıyorum. Kardeşim gibiydi. Özlemle anıyoruz" diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Miroğlu ile ilgili siyasete giriş dönemlerine dair anılarını anlattı.

Öğrencilik yıllarında İstanbul'da yaptığı aktif çalışmalar, spor alanında ve doktorluğu döneminde yaptığı çalışmalarla iz bırakan Miroğlu'nun, ölümünden duyulan acıyı hep birlikte paylaştıklarını ifade eden Tatar, Miroğlu'nun kızını dinlediğini ve "yeni bir Salih Miroğlu yetişiyor” dediğini belirterek, "Onun evladı bizim de evladımızdır. Salih Miroğlu çok sevilen bir kişiydi, anıları yaşatılacak" dedi.

Başbakan Tufan Erhürman da, Miroğlu'nu anarak, Kıbrıs Türk siyasetinde demokrasi, sevgi, saygı olduğunu, ancak bunun kendiliğinden değil, Miroğlu ve Özgür gibi değerli insanlar siyasetçiler sayesinde olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise Miroğlu ile aynı toprakların çocuğu olduğunu, ancak onu genç yaşta yitirdiklerini söyledi.

Akıncı, "Hepimiz gelip geçiciyiz, bıraktığımız iz önemli. Miroğlu da iz bıraktı. Dolu dolu bir hayat bıraktı. Öğrencilik yıllarında spor alanında, doktor olarak topluma hizmet verdi. Annem ve babamın da doktoruydu. Meclis'te birlikte oturduk" dedi.