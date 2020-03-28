Ön izinsiz getirilen etlere Bakanlıktan onay yok

Askerin et ihalesini alan şirketin bakanlıktan ön izin almadan ülkeye getirdiği ete Tarım Bakanı Dursun Oğuz izin vermedi.

İhale şartnamesinde et ihtiyacının ülkeden karşılanacağı belirtilmesine rağmen ihaleyi alan şirketin bakanlıktan ön izin almadan ülkeye ithal et sokması korona virüsü dolayısıyla oluşan kriz ortamını fırsata döndürme çabasında olduğu şeklinde yorumlandı.

Ülkede et fazlası olduğu dönemde ihaleyi alan şirketin bu girişimi Tarım Bakanlığı tarafından geri çevrilirken, etin kesinlikle ülkeye sokulmasına izin verilmeyeceği öğrenildi.