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"On binlerce insan işsiz kalabilir"

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İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer,  “Ekonominin dişlilerini döndürmeye başlamazsak bu ekonomi çökecek ve on binlerce insan işsiz kalacak" dedi

"On binlerce insan işsiz kalabilir"

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, ülkede  sistem değişikliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Gürcafer, hükümetlerin günlük ve bireysel sorunlardan dolayı reformist yaklaşımlar sergileyemediğini anlattı.
KTİMB’den yapılan açıklamaya göre Gürcafer,  Koronavirüs salgını sonrasında ülkede oluşan tabloyu değerlendirerek, Müteahhitler Birliği olarak çok yapıcı bir tutum sergilediklerini, gerekli durumlarda gerekli uyarıları  yaptıklarını kaydetti.
Koronavirüs için aşı bulunmadan dünyanın normalleşemeyeceğini belirten Gürcafer, Kuzey Kıbrıs’ta gelinen aşamada hızlı hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.
Ülkede vaka sayısının sıfırlanmasının fırsata çevrilebileceğini kaydeden Gürcafer, yurt dışına yönelik plan program yapılması gerektiğini belirtti.
Gürcafer, ekonominin dişlilerini döndürmek için sadece birkaç ay zaman  olduğu yönündeki gözlemini de aktardı.
Gürcafer,  “Ekonominin dişlilerini döndürmeye başlamazsak bu ekonomi çökecek ve on binlerce insan işsiz kalacak. Bunun olmaması için yapılması gerekenleri süratli bir şekilde yapmamız lazım.” dedi.
Hükümetin  sürekli kararlar aldığını ancak  ortada bir adım  olmadığını savunan Gürcafer, işletmeler kazanmaya başlamazsa yapılan takviyelerin  yararı olmayacağını belirtti.

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