“Ombudsman raporu art niyetli ve ciddiyetsiz”

Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu, Ombudsman’ın 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’yla ilgili raporunun “Devlet ciddiyetinden uzak bir anlayış” olduğunu belirtti

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Yüksek Yönetim Denetçisi’nin (Ombudsman) 2. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’yla ilgili raporunun “Devlet ciddiyetinden uzak bir anlayış” olduğunu iddia etti.

Hulusioğlu, hem belediyeyi hem de Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’ni, sempozyumla ilgili işlem ve eylemlerinde kusurlu bulan Ombudsman raporuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

1.Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun başlangıcında, sürenin kısıtlı olmasından dolayı taleplerini önce sözlü, sonra yazılı sunduklarını kaydeden Hulusioğlu, “Ancak bunun dışında basında çıkan ve hala elimize ulaşmayan raporda belirtilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyoruz. Çünkü tamamen art niyet ve ciddiyetsizlik var” iddiasında bulundu.

Sempozyuma sayılı günler kala raporun açıklanmasının zamanlama ve yayınlanma şeklini, ciddiyetten uzak bulduğunu belirten Hulusioğlu, raporun sempozyum alanında inceleme yapılmadan, kulaktan dolma bilgilerle hazırlandığını öne sürdü.

Ombudsman raporunu yanıtlayan ve raporun kendisinde çok büyük bir hayal kırıklığı yarattığını bildiren Hulusioğlu, “SİT alanında tahribat yapmadıklarını, devletin tahrip ettiğini ve kendilerinin engel olduğunu” belirtti.

1.Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’yla, devletin yapması gereken tanıtımı belediyenin yapmasının gururunu yaşadıklarını kaydeden Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, 5 bin yıllık kültürel varlığı yeni nesillerle buluşturmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

ERSENAL: “BURASI ÇÖPLÜKKEN NEREDEYDİLER?”

Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu Proje Başkanı Rauf Ersenal da konuyla ilgili açıklamasında “Öncelikle burası molozlar yığınlarıyla, inşaat artıklarıyla doluyken bu raporu hazırlayan, hazırlatanlar neredeydi? Burası kayıp bir alandı. Kaç kişi burayı biliyordu? Madem biz Vounous’u tahrip edecek insanlarız, neden bunun reklamını yapıyoruz?” ifadelerini kullandı.

Raporun geçersiz olduğunu iddia eden Ersenal, bazı kişilere eleştirilerde bulundu ve Ombudsman’ın da alet edildiğini savundu.

Ersenal, “Zahmet edip gelsinler, burayı görsünler” dedi; açmakla suçlandıkları mezarlar konusunda “Mezarlar zaten açıktı. 1932’den beri 187 mezar açıldı burada. Başka da mezar yoktu. Zaten sempozyumun yapıldığı yerde mezar alanı yok” ifadelerini kullandı.

ATİK: “BU TOHUM BÜTÜN DEVE DİKENLERİNE İNAT BÜYÜYECEK”

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatörü Derman Atik ise, yaşananlardan büyük utanç duyduğunu belirterek, sanatta rekabetin çamur atmak olmadığını belirtti ve “Bu tohum bütün deve dikenlerine inat büyüyecek” diye konuştu.

“Bütün korkuları peşkeş çekilen SİT alanının ortaya çıkması mı?” diye soran Atik, ilgi turizmi için bölgeye devletin sahip çıkmasını istedi