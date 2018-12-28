Ombudsman'dan Gerçek Tilki Şoför Okulu hakkında rapor

Gerçek Tilki Şoför Okulu’na ait reklam içerikli broşürlerin okullarda karne ile birlikte dağıtılmasının, Eğitim Yasasının amaçlarına uygun olmadığını, dağıtıma izin veren müdürün yetkisini aştığını vurgulayan Ombudsman Dizdarlı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nce, Barış Tilki’ye avantaj sağlayacak şekilde ihalesiz dükkan kiralandığı iddialarıyla ilgili olarak ise, söz konusu kiralamanın Vakıflar İdaresi Kiralama Tüzüğüne aykırı olmadığını açıkladı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 2016-2017 eğitim yılı sonunda Gerçek Tilki Şoför Okulu’na ait reklam içerikli broşürlerin okullarda karne ile birlikte dağıtılmasının, Eğitim Yasasının amaçlarına uygun olmadığını, dağıtıma izin veren müdürün yetkisini aştığını vurguladı.

Dizdarlı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nce Lefkoşa Yenişehir ışıkları yanında, Barış Tilki’ye avantaj sağlayacak şekilde ihalesiz dükkan kiralandığı iddialarıyla ilgili olarak ise, söz konusu kiralamanın Vakıflar İdaresi Kiralama Tüzüğüne aykırı olmadığını açıkladı.

Ombudsman Dairesi, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Cemre Günsel Esengin, Uğur Çulhaoğlu ve Naim Pınar’ın konuyla ilgili soruşturma başvurusunu değerlendirerek, rapor hazırladı.

Raporda, reklam içerikli broşürlerin okullarda dağıtılmasıyla ilgili olarak, Gerçek Tilki Şoför Okulu’nun, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından okullarda 4 aşamalı trafik eğitimi vermek için izin aldığı, ancak Bakanlığın Gerçek Tilki Şoför Okulu’na herhangi bir broşürü okullarda dağıtma izni vermediğinin saptandığı belirtildi.

Raporda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Barış Tilki’ye okullarda Gerçek Tilki Şoför Okulunun reklamını içeren broşürleri dağıtması için herhangi bir izin verilmemesine rağmen, konu şahsın 14 okula dağıtılmak üzere broşür bıraktığı veya gönderdiği ve bunun neticesinde Lefkoşa Türk Lisesi’nde konu broşürlerin öğrencilere dağıtıldığının saptandığı, diğer 13 okulla ilgili bilgi sahibi olunmadığı ifade edildi.

Raporda, “Sayın Rauf Ataöv’ün (dönemin Eğitim Bakanlığı Müsteşarı), söz konusu ücretsiz eğitimlerle ilgili KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının ilgili birimlerine gereken direktif ve talimatı vermemiş olması, broşür dağıtımının Bakanlığın denetiminden uzak olarak yapılmasına sebebiyet vermiş ve bazı yanlış uygulamalara yol açmıştır” denildi.

Raporda, Lefkoşa Türk Lisesi Müdür Mustafa Şevketoğlu’nun, bağlı bulunduğu Genel Orta Öğretim Dairesi’nden herhangi bir resmi yazı almadan broşürlerin Lefkoşa Türk Lisesi’nde dağıtılmasına izin vererek, Öğretmenler Yasası’nın ilgili maddeleri tahtında verilen yetkisini aştığı ve/veya hatalı davrandığı kaydedildi.

Raporda, “ Sayın Barış Tilki’nin verdiği ücretsiz trafik eğitimleri, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın belirli bir plan, gözetim ve denetimi çerçevesinde yapılmalıydı. Öte yandan reklam içerikli broşürlerin okullarda dağıtılması, 17/1986 sayılı KKTC Milli Eğitim Yasasının amaçlarına uygun olmamakla beraber etik açıdan da uygun değildir” denildi.

Söz konusu olayda, trafik okulu yetkilisinin yakın zamanda ehliyet almaya hak kazanacak lise çağındaki öğrencilere bu yolla kendi şoför okulunu tanıtma imkanı bulduğuna, sosyal medyada Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından “ilk ve tek onaylı şoför okulu ibaresiyle” reklamlar yayınladığına ve diğer şoför okullarına göre kendisini daha ayrıcalıklı bir konuma getirmeye çalıştığına dikkat çekildi.

Yenişehir ışıklarında, Kıbrıs Vakıflar İdaresine ait dükkân veya dükkânların Barış Tilki’ye avantaj sağlayacak şekilde kiralandığı iddialarıyla ilgili olarak ise, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin mülkiyetinde veya tahsisinde bulunan konu taşınmaz mallardan binaları 1 yıla kadar ve diğer taşınmaz malları iki yıla kadar kiralama yetkisine sahip olduğu, ihaleye çıkmadan Barış Tilki’ye kiralanmasının Genel Müdür’ün yetkisinde olduğundan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiralama Tüzüğünün 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasına aykırı olmadığı bilgisi verildi.

Raporda, 1 Eylül 2017 tarihinde başlayıp 31 Ağustos 2018 tarihinde sona eren sözleşmeye müteakip yeni bir sözleşme imzalanmadığının tespit edildiği, Barış Tilki’nin, mezkûr dükkân ve/veya dükkânları boşaltma niyetinde değilse Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi ile en erken zamanda yeni bir kira sözleşmesi imzalaması gerektiği belirtildi.

Raporda, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi tarafından kiralanan taşınmaz mal veya dükkânların çok düşük ücretlerle kiralandığına yer verilerek, herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermemek adına kiraların günün şartlarını yansıtması ve kurumun amaçlarına uygun olması gerektiği ifade edildi.

Raporda, “Sayın Barış Tilki ülkemizde yaşanan önemli bir sorun olan trafik kazalarının önlenmesi ve/veya en aza indirgenmesi için ücretsiz trafik eğitimleri vermek istemesi nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresine ait dükkânları kiralamayı talep etmiştir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, konu dükkânların sadece ticari kazanç amaçlı kullanılmayacağı hususunu göz önünde bulundurarak mezkûr yeri Sayın Barış Tilki’ye kiralamayı uygun bulmuş ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiralama Tüzüğüne uygun olarak kiralama işlemini gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Vakıflar İdaresi nezdinde yaptığımız soruşturma neticesinde Kıbrıs Vakıflar İdaresinin Sayın Barış Tilki’ye bir avantaj sağladığına dair bir sonuca varılamamış ve/veya bu yönde bir bulguya ulaşılamamıştır” denildi.