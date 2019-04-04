Ölümlü kazada Yaba’nın kusuru yok

Pirhan kavşağı yakınlarında iki aracın yüz yüze çarpıştığı korkunç kazada, can veren iki kişinin bulunduğu aracın ters şeritten gittiği ortaya çıktı. Kaza esnasında, karşı araçtaki Mehmet Yaba’nın kanında alkol olmadığı ve kazada kusuru bulunmadığı vurgulandı

Pirhan kavşağı yakınlarında geçtiğimiz Perşembe gecesi iki aracın yüz yüze çarpıştığı korkunç kazada, can veren 2 kişinin bulunduğu MM 997 plakalı aracın ters şeritten gittiği ortaya çıktı. Bu bilgi mahkemede de dile getirildi.

Soruşturmayı sürdüren Mağusa Polis Müdürlüğü ekipleri olay gecesi kaydedilen kamera kayıtlarını inceleyerek soruşturmada önemli detaylara ulaştı.

Elde edinilen bilgilere göre kazada can verenlerin bulunduğu araçtakiler bölgedeki bir meyhaneden çıkmıştı, tamamen ters şeritte seyrediyordu.

Öte yandan kazadaki diğer aracın sürücüsü Mehmet Yaba’nın ifadesini alan polisler Yaba'nın olayda tamamen suçsuz olduğuna dair bilgilere ulaştı.

Kazada yara alıp, önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ardından da ailesinin isteğiyle Yakın Doğu Üniversite Hastanesi’nde tedavi gören KS 576 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Yaba, olay gecesi kendi şeridinde, yasal sınırlardaki hızda seyrediyordu. Kazada can veren 2 kişinin bulunduğu MM 997 plakalı araç ise Yaba'nın kullandığı aracın üzerine doğru gelerek kazanın meydana gelmesine neden oldu.

Elde edinilen bilgiye göre, kaza esnasında, Mehmet Yaba’nın kanında ve nefesinde alkol olmadığı tespit edilirken, kazada kusuru olmadığı da belirtildi. Olay gecesi kazada ölenlerin yer aldığı aracın diğer şeritten karşı şeride geçtiği iddia edilmişti. Bu bilginin yanlış olduğu belirlendi, aslında Coşkun Özkıyıkcı'nın kullandığı araç olay anında olması gereken şeritte değildi.

KAZA NASIL OLMUŞTU?

Pirhan kavşağı yakınlarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolunun, 18 ile 20’nci kilometreleri arasında meydana gelen korkunç kaza, 28 Mart 2019’da, saat 23.55 raddelerinde olmuştu.

Kaza sonucu MM 997 plakalı araç sürücüsü Coşkun Özkıyıkcı ve araçta yolcu olarak bulunan Tuba Kılıç, kaza mahallinde yaşamlarını yitirmişti.

MM 997 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan İpek Özyaşamış’ın kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki, KS 576 plakalı aracın sürücüsü Mehmet Yaba’nın ise Yakın Doğu Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor.