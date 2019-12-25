Ölüm virajına nihayet bariyer konuluyor

Lefkoşa-Mağusa anayolunun Turunçlu Kavşağı yakınlarında ölüm virajı olarak adlandırlan ve son iki ayda 4 kişinin hayatını kaybettiği yere bariyer konuluyor. dün meydana gelen kazada Esra Korcan’ın hayatını kaybetmesinin ardından kazanın olduğu yere müdahale ediliyor.

Kaza bölgesinde sabah saatlerinden itibaren bariyer döşenmeye başlandı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından müdahale edilen bölgede kısa sürede bariyer döşenmesinin tamamlanması planlanıyor.

Dün meydana gelen kazanın ardından vatandaşlar isyan noktasına gelmiş ve aynı bölgede 5 kişinin hayatını kaybetmesinin altında yolda bariyer olmamasının yattığını dillendirdi.