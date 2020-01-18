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“Ölüm orucuna başlayacağız"

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CAS çalışanları, kendilerine bir yardım eli uzanmazsa ölüm orucuna yeniden başlayacaklarını söyledi

“Ölüm orucuna başlayacağız"

Tasfiye edilen Cyprus Airport Services (CAS) çalışanları Başbakanlık önünde önceki sabah iş talebiyle yeniden eylem başlattı.

Daha önce işten durdurulan 134 kişiden yaklaşık 20 kişinin istihdam edildiğini iddia eden eylemciler, bunun devamının gelmediğini söyledi.

Artık işsiz olmaya tahammüllerinin kalmadığını vurgulayan eylemciler, olumlu bir sonuç alınana kadar eylemin dozunun artarak devam edeceğini söyledi.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen Başbakanlık önünde pankart açıp oturan eylemciler, daha önce işten durdurulan 134 kişiden 20’sinin istihdam edildiğini, ancak 108 çalışanın halen işsiz olduğunu söylüyor. Eylemciler, işsizliğe tahammüllerinin kalmadığını, olumlu sonuç alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor

Mağduriyetlerini dile getiren CAS çalışanları kendilerine bir yardım eli uzanmazsa ölüm orucuna yeniden başlayacaklarını söyledi.

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