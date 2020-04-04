Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli, Gönyeli’nin Covid-19’la mücadeleye tam teçhizat hazır olduğunu ifade ederek vatandaşlardan da işbirliği istedi

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, insanlık tarihinin en önemli salgınının yaşandığını belirtti, “Olağanüstü günler olağan şekilde yönetilmez” dedi.

Benli, bu süreçte yerel yönetimlere yaşamsal görevler düştüğünü anlatarak, “Belediyeler devlettir” şeklinde konuştu.

Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Haber Kıbrıs Web TV’de Ali Baturay’ın konuğu olarak gündeme dair soruları cevapladı.

Benli, insanlığın tarihinde ilk kez böyle bir salgın yaşandığını ifade ederek daha önceki salgınlardan insanlığın bu kadar etkilenmediğini söyledi.

İnsanların bu salgını ciddiye alması gerektiğini kaydeden Benli, hiçbir ülkenin diğer ülkeye bakacak hali kalmadığını kaydetti.

Bu süreçte 2 temel “düşman” olduğunu belirten Benli, “birincisi virüsün kendisidir, korunmalıyız; ikincisi de açlıktan, barınaksızlıktan ve temel sorunlardan korumamız gereken noktadayız” dedi.

Küresel salgın nedeniyle “sağlık sisteminin çökme” tehlikesine dikkat çeken Benli, o nedenle herkesin çok daha sorumlu olması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve insanların hastanelere yığılmasının önüne geçilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Benli, sağlık sisteminin çökmesi durumunda devletin de çökeceğini ifade etti. “Devletlerin mücadelesinin temelinde o nedenle ‘evde kal’ çağrısı vardır” diyen Benli, “Hal böyle olunca da devletin unsurlarının salgının zirve noktasına hazırlanması gerekir. Önce sağlık sistemi, ardından da güvenlik ve emniyet buna hazır olmalıdır” dedi.

Bu süreçte belediyelere ciddi bir sorumluluk düştüğüne dikkat çeken Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Belediyeler devlettir” dedi.

Kimi belediyelerin hükümetten beklentilerini anlattığını, ancak, belediyelerin devlet olduğunu, her belediye başkanının da bunu kavraması gerektiğini vurguladı.

Olağanüstü günlerin olağan şekilde yönetilemeyeceğinin altını çizen Benli “Parası yoksa gidecek ambardaki buğdaya el koyacak, bulgur yaparak dağıtacaksınız.”

Tüm belediyelerin canla başla mücadele ettiğini, topluma hizmet götürdüğünü anlatan Benli, “Ancak henüz yeni başlıyoruz, ayakta kalacağız, toplumun yanında olacağız, buna mecburuz” dedi.

Gönyeli Belediyesi’nin 4 şekilde mücadele ettiğini anlatan Ahmet Benli, şu an insanların evde tutulduğunu ancak ilanihaye bunun böyle sürmeyeceğini, asıl mücadelenin o zaman gerekli olduğunu söyledi.

Gönyeli Belediyesi’nin en zor sürece hazırlıklı olduğunu anlatan Benli şunları söyledi:

“Evinde kal güvende kal ama zorunlu hallerde de çıkacaksan, bir yerlere gidecek, temel ihtiyaçlarını karşılayacaksın. Belediyelerin halkın zorunlu hallerde dışarıya çıktığı her alanda bununla mücadele etmesi gerekir. İnsanlar markete, kasaba, eczaneye gidiyor, o nedenle, tüm bu alanları virüsten arındırmak şarttır. Covid-19 Koruma Programı’nı buna yönelik hazırladık.”

Gönyeli Belediyesi’nin aldığı önlemlerin ikincisini anlatan Benli, bu mücadelede en çok risk altında olan kesimin 65 yaş üzeri ve rahatsızlığı olan insanlar olduğunu söyledi. Bu insanların özellikle korunması gerektiğinin altını çizen Benli, Gönyeli Belediyesi’nin bu noktada özel bir program uyguladığını söyledi.

Diğer kesimlerin zorunlu hallerde dışarı çıkabileceğini ifade eden Benli, 65 yaş üstü insanların asla dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.

Ahmet Benli, Gönyeli Belediyesi’nin 65 yaş üstü insanların oluşacak ihtiyaçlarını tedarik ettiğini söyledi.

Ülkemizde, yaşlılara gıda yardımının düzgün yapılmadığından yakınan Benli şöyle konuştu: “Ülkemizde üzülerek takip ettiğim bir takım uygulamalar var. Ben size getiririm ekmeğinizi diyorsunuz, ancak belki de hastalığı ekmekle götüreceksiniz. Bu yalnızca bir tedarik programı değildir. Bu bir hastalıktan koruma programıdır. Siz oraya götürdüğünüz her şeyi virüsten arındırılmış olarak ulaştırmak zorundasınız.”

Gönyeli Belediyesi’nin yürüttüğü üçüncü programda ise insanlara maddi destek verildiğini belirten Benli, programı şöyle anlattı:

“İnsanlara dedik ki oturun evinizde. Parası olan yemeğini yiyecek ancak olmayan ne yapacak. İşte sizin bu mücadelede diğer sebeplerden dolayı hayatını idame ettiremeyecek olan insanlara hayatını idame ettirebilmesi için her türlü desteği vermekle zorunlusunuz. Bütün bu sistemi organize edebilmeniz için de iletişim organizasyonunuz olması da gereklidir. Bütün bu işleri yapabilmeniz için belediye teşkilatını organize etmeniz gerekiyor.”

Benli, kentte uyguladıkları 4 kapsamlı programın detaylarını da anlattı. Benli, bunların birincisinin kamuya açık alanlarda virüs koruma programı olduğunu söyledi. Benli, “biz önce kendimizi kapattık, belediyeyi kapattık. Vezneyi de kapattık. En az insan hareketi için hükümet gibi belediye de önlem aldı. Bu mücadele el birliğiyle kazanılır. Bakanlar Kurulu kararları ne gün açıkladıysa biz de o yönde kararlarımızı aldık” dedi.

Benli, halen açık olan iş yerleri olduğunu ifade ederek bu alanlarda da gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Benli sözlerine şöyle devam etti:

“Marketler, kasaplar ve eczaneler çok önemliydi. 71 açık işyerine çok yoğun direktifler verdik. Bu arada bizim gerekli insan gücümüzü de kadromuza hemen kattık. Örneğin bir gıda doktoru var bizimle çalışan. Bu doğrultuda tüm otoritelerin uyardığı noktaları bir talimat haline getirerek bu iş yerlerini bunları verdik. Bu talimata harfiyen uymaları gerektiğini söyledik. Kriz Yönetim mekanizmamız bunları işyerlerine iletti. Ayrıca ekibimiz tarafından bu işyerlerine eğitim verildi bu talimatlar noktasında. Tek tek eğitildi bu insanlar. Bu işyerlerinde rutin alan dezenfeksiyonu yapıyoruz. Belediye elemanları gidip bunları yapıyorlar. Buralara giren ve çıkan herkesin el ve ayak dezenfektanı yapılıyor. Sonra dedik ki böyle devam edersek bu iş safsaklanacak. Ardına bir karar daha aldık ve bütün atm’lerde, kasapta eczanede Gönyeli Belediyesi’nin temin ettiği el dezenfektanları yerleştirildi. Bütün işyerlerine virüs korumalı paspaslar koyduk. Büyük marketlerde sebze alım noktalarında ayrıca yönlendiricileri vardır. Tezgahlarda ve ödeme noktalarında ciddi bir önlem aldık. Bu konuda daha fazla katıyız.

Suyu bu süreçte en azından Gönyeli halkı direk şebekeden kullansınlar. Güvenliği sağlayabilmek için insanların kesik sularını bağladık. Kamusal alanda hijyenle ilgili ne yapabilirsek onları yaptık. Biz diyoruz ki bize güvenin biz sizi zorunlu olarak çıkarsanız sizi koruyacağız. Ancak bizim dediklerimizi yapın.”

“YALVARIRIM YAŞLILAR BİZİ ARASIN”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli, 65 yaş üzerine verilen hizmetleri ise şöyle anlattı:

Biz görüyoruz ki bir çok belediye yanlış yapıyor. Lütfen yaşlılarımız dışarıya çıkmasın. Eşya lazım olduğunda da çocuklar, torunlar almasın. Yüreğimiz ağrıyacak sonra. Çünkü çıkarsanız bulaşır. Eğer çocuğunuz giderse çocuğunuzun üstünde gelir. Bizim size uyguladığımız bu program virüs koruma programıdır hürmet programı değil. Tabipler Birliği ve devletle anlaştık. Bizi kesinlikle arasınlar. Gıda ve ilaç tedariklerini sağlıyoruz. 05338253199 numaralı hatlardan ulaşabilirler bize. Siz bizi aradığınızda biz sizin her türlü reçetelerinizi alırız. Biz bir hijyen laboratuvarı kurduk, burada dezenfekteleri yapılır. Gıda tedariklerimizi de aynı şekilde yaparak halkımıza ulaştırıyoruz. Ardından siz ödemenizi yapıyorsunuz. Hiç kimse hiç kimseye dokunmuyor. Bu- ekibin başında doktorlar diyetisyenler vardır. Büyüklerimize yalvarıyorum. Ne siz üzülün ne biz üzülelim. Bu işin faydasını görenler başkalarının da siparişlerini veriyor bunları lütfen yapmayın. Diğer bu proje hayatı destekleme programıdır. Biz veznelerimizi kapattık. 10 Mart’tan beridir kapalıdır. Devlet gelirlerimizi de kesti. Lütfen siz de bize yardımcı olun. Bize 353 başvuru vardır ihtiyaçlı ve bu daha da artacak. Başta gıda desteğiniz olmak üzere hayatı idame için bizi arayın. Bu sınav zor bir sınavdır ve bilin ki bizim da imkanlarımız sınırlıdır ama size söz veririm ki bunun altından kalkacağız. 3 aylık bir süre için bizim paramız vardır. Biz aç insan bırakmayacağız bu sözümüzdür. Biz devletsek aç insan ölemez. 6 bin kusur gıda çantamız hazırdır. 3 aylık gıda stoku yaptık. 3 aylık gıda stoku ambarlardadır. Bu organize de hep online yapılıyor. Kimseyi tehlikeye atmıyoruz.”

Benli, gıda dağıtma konusunda da açıklamalarda bulunarak “bu işi çocuk oyuncağı değil” benzetmesini yaptı. Benli, “Lütfen herkes söylesin, kim ne kadar stok yaptı. Bize hiçbir yardım gelmedi. Devletin de belediyelerle organize olması gerekir” ifadelerini kullandı.

Benli şöyle devam etti: “Hükümet dağıtır ya da dağıtmaz bilsinler ki Gönyeli halkının 3 aylık stoku hazırdır. Bunların da bir iletişim organizasyonu da var. Sadece gıda stoku değil hijyen organizasyonu da var. Bu insanları sosyal hayata döndürdüğünüz gün mücadele tekrar başlayacak. Belediyemiz personele bir kriz direktifi gönderdi. Personelin hepsi on call’dur. Ben zor beğenen bir insanım ancak bugünlerde üst kadrom ve kriz yönetimindeki arkadaşlarımız çok iyi çalışıyor.”