Eğitim Bakanı Özyiğit’ten, öğrencilere nasihat:

Kütüphane Haftası etkinlikleri Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı.

Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’yi en düzenli kullanan beş okuyucuya plaket verilen etkinliğe Lefkoşa bölgesi okullarından öğrenciler de katıldı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasında kitap okumanın önemine vurgu yaptı.

Özyiğit, öğrencilik dönemlerinde öğretmenlerinin kitap okuma yarışı yaparak öğrencilere kitap okumayı sevdirmeye çalıştığını, çocukların kitaplarını okuyarak birbirleriyle paylaştığını söyledi.

“Harçlıklarımızı biriktirip kitap alırdık. Ne bulursak okurduk” diyen Özyiğit, öğretmenlik yıllarında da çocukların okumayı sevmesini sağlamaya çalıştığını dile getirdi. Özyiğit, günümüzde kitap okuma alışkanlıklarının, kütüphane anlayışının değiştiğini, elektronik ortamda bilgiye ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirtti. Teknoloji ve kitapların birbirinin yerini almaması gerektiğini dile getiren Özyiğit, “ Gerçek kitapları da elimize alalım, okuyalım. Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın” diye konuştu.

