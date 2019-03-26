banner255
Limassol’da başarıya koştular
Limassol’da başarıya koştular
13 0
65 0
 
Garga inadı
Garga inadı
43 0
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
Emekçi Kadınlar Panayırı Girne'de yapıldı
7 0
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
Kaymaklı puanı kaptı, kaçtı
109 0
"Kıbrıslı Türk gençler hem ülkesine hem de kültürüne sahip çıkıyor"
16 0
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
Otomotiv devi Volvo'dan çok tartışılacak teknoloji
20 0
banner82

Okuyun, okuduğunuzu sorgulayın

banner27

Eğitim Bakanı Özyiğit’ten, öğrencilere nasihat:

banner262
Okuyun, okuduğunuzu sorgulayın
banner267

Kütüphane Haftası etkinlikleri Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’de gerçekleştirilen açılış seremonisi ile başladı.
Atatürk Kültür Merkezi Milli Kütüphane’yi en düzenli kullanan beş okuyucuya plaket verilen etkinliğe Lefkoşa bölgesi okullarından öğrenciler de katıldı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasında kitap okumanın önemine vurgu yaptı.
Özyiğit, öğrencilik dönemlerinde öğretmenlerinin kitap okuma yarışı yaparak öğrencilere kitap okumayı sevdirmeye çalıştığını, çocukların kitaplarını okuyarak birbirleriyle paylaştığını söyledi.
“Harçlıklarımızı biriktirip kitap alırdık. Ne bulursak okurduk” diyen Özyiğit, öğretmenlik yıllarında da çocukların okumayı sevmesini sağlamaya çalıştığını dile getirdi. Özyiğit, günümüzde kitap okuma alışkanlıklarının, kütüphane anlayışının değiştiğini, elektronik ortamda bilgiye ulaşımın daha kolay hale geldiğini belirtti. Teknoloji ve kitapların birbirinin yerini almaması gerektiğini dile getiren Özyiğit, “ Gerçek kitapları da elimize alalım, okuyalım. Mutlaka okuyun, okuduğunuzu sorgulayın” diye konuştu.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.