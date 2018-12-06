banner107
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
Bilboard ışıkları düzgün konulmalı
8 0
Lapta cehenneme döndü
Lapta cehenneme döndü
66 0
Dikmen'i sel suları bastı
Dikmen'i sel suları bastı
523 0
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
152 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
139 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
27 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
236 0
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
275 0
banner82

Okulun tavanı çöktü

banner27

Şiddetli yağış nedeniyle Minareliköy’deki Şehit Mehmet Eray İlkokulu'nda müdürün odası ve bir sınıfın tavanı çöktü, bazı sınıfların ise tavanı çatladı. Okul, eğitime ara vermek zorunda kaldı

banner210
Okulun tavanı çöktü
banner215

Şiddetli yağış Minareliköy’de bulunan Şehit Mehmet Eray İlkokulu'nda hasara yol açtı.  Yoğun yağış sonrası okul müdürünün odası ve bir sınıfın tavanı çöktü, bazı sınıfların tavanı çatladı.

Okulun Sosyal Medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“4 Aralık 2018 Salı Günü sabaha karşı ülkemizde yaşanan doğal afet sonrası okulumuzda müdür odasının tavanı çöktü, eski binamızda 2A sınıfının tavanı çöktü, birinci - ikinci sınıflarımız, muavin odası, öğretmen odası, sekreter odasının tavanı nemlendi ve eski binamızda bazı odalarımızın tavanı çatladı.

Eski binanın koridoru sıkıntı arz etti. İlkokulumuzda 6-7 Aralık Perşembe ve Cuma günü öğrencilerimiz okula gelmeyecek. Bu süre içerisinde okulumuzda güvenlik adına gerekli çalışmalar yapılacak. 10 Aralık Pazartesi günü ise ilkokulumuzda eğitim devam edecek. Okul öncemizde ise bir sıkıntı olmadığı için eğitimimiz devam edecektir”

 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.