Okulun tavanı çöktü

Şiddetli yağış nedeniyle Minareliköy’deki Şehit Mehmet Eray İlkokulu'nda müdürün odası ve bir sınıfın tavanı çöktü, bazı sınıfların ise tavanı çatladı. Okul, eğitime ara vermek zorunda kaldı

Şiddetli yağış Minareliköy’de bulunan Şehit Mehmet Eray İlkokulu'nda hasara yol açtı. Yoğun yağış sonrası okul müdürünün odası ve bir sınıfın tavanı çöktü, bazı sınıfların tavanı çatladı.

Okulun Sosyal Medya hesabından şu açıklama yapıldı:

“4 Aralık 2018 Salı Günü sabaha karşı ülkemizde yaşanan doğal afet sonrası okulumuzda müdür odasının tavanı çöktü, eski binamızda 2A sınıfının tavanı çöktü, birinci - ikinci sınıflarımız, muavin odası, öğretmen odası, sekreter odasının tavanı nemlendi ve eski binamızda bazı odalarımızın tavanı çatladı.

Eski binanın koridoru sıkıntı arz etti. İlkokulumuzda 6-7 Aralık Perşembe ve Cuma günü öğrencilerimiz okula gelmeyecek. Bu süre içerisinde okulumuzda güvenlik adına gerekli çalışmalar yapılacak. 10 Aralık Pazartesi günü ise ilkokulumuzda eğitim devam edecek. Okul öncemizde ise bir sıkıntı olmadığı için eğitimimiz devam edecektir”