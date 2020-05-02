Okullarda eğitim hazırlıklarının yapılması için genelge gönderildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okullara gönderdiği Müsteşarı Aytunç Şirket imzalı genelge ile hafta başından itibaren okullarımızda bazı acil işlemlerin sürdürülmesi için kul idareleri tarafından belirlenecek idareci, ihtiyaca göre sekreter, vb. çalışanların görevlendirilmesini talep ederek 15 Mayıs'ta ders başı yapılacağını iletti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okullara gönderdiği dünkü genelgede 15 Mayıs'ta ders başı öngörüldüğünü duyurdu. Buna bağlı olarak tüm okullardaki hazırlıkların tamamlanması ve acil işlerin halledilebilmesi için 4 Mayıs Pazartesi'nden itibaren her pazartesi müdür ve idarecilerin gerekirse sekreter ve diğer personelin de okullara giderek bu hazırlıkları yapması istendi.

Genelge şöyle:

Sayı :MEB.0.00-239-20/E.587 1 Mayıs 2020 Konu :Okullardaki Acil İşlemlerin Sürdürülmesini Sağlamak Hakkında.





Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Covid 19 salgını sonucunda okullarımız, 10 Mart tarihinden beri kapalı bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu'nun son almış olduğu karar doğrultusunda da okulların 15 Mayıs 2020 tarihine kadar eğitime açılması öngörülmemektedir.



Ancak 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren okullarımızda bazı acil işlemlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Covid 19 ile ilgili yayınlanan tüm önlemlerin alınarak 15 Mayıs 2020 tarihine kadar olan süre içerisinde Pazartesi günleri ve/veya ihtiyaca bağlı olmak üzere diğer günlerde okullarda acil işlemlerin sürdürülmesini sağlamak üzere okul idareleri tarafından belirlenecek idareci, ihtiyaca göre sekreter, vb. çalışanların görevlendirilerek, acil işlemlerin yapılmasını sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınmasını saygılarımla rica ederim.





Dağıtım: İlköğretim Dairesi Müdürlüğü Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü