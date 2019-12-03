Okullarda bina güvenliği sorgulanmalı

Girne’de çöken okul inşaatı, Meclis gündemine de taşındı. Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, çöken inşaatta işçilik hatası olduğunu, inşaatın kalıp hatasından kaynaklandığını ve hatada kusurlu görülen kişilerin bedelini ödeyeceğini vurguladı

TDP Genel Başkanı, eski Eğitim Bakanı Özyiğit ise, 8 ayda bitirilmesi hedeflenen okul inşaatının 40 günde bitirilmeye çalışıldığı iddialarına dikkat çekti ve “Böyle bir olayın yaşanması akıl almaz” dedi

KTÖS ise suçun inşaat kalıplarında değil, yapı denetiminde aranması gerektiğini vurguladı ve denetimsizlikten sadece yeni inşaatların değil, var olan okulların da zarar görebileceği konusunda uyardı

Okul binalarının geçici önlemlerle ayakta durduğuna dikkat çeken KTÖS,

“Yeni Boğaziçi İlkokulu’nun deprem fizibilite raporu binanın yeniden inşasını öngörmektedir. Geçen yıl yaşanan doğal afetlerde 11 okul hasar gördü. Okulların tahliyesi eksik bırakıldı. Hali hazırda eğitim veren 160 okulun bina güvenliği sorgulanmalıdır” görüşünü belirtti

“Çöken inşaatta denetleme yapılıyordu”

Eğitim Bakanlığı, çöken okul binası inşaatında tüm denetlemelerin, yapımına başlandığı günden itibaren Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde yapıldığını belirtti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Girne’nin Püsküllü bölgesinde yapımı devam ederken önceki Cumartesi günü iş kazası yaşanan okul binasında yapılan ilk incelemelere göre kazanın kurulan kalıplarda oluşan aksaklıktan kaynaklanabileceğini, ancak kesin sonucun detaylı incelemelerin ardından ortaya çıkacağını bildirdi.



Bakanlık, okul binası inşaatında tüm kontrol ve denetlemelerin, yapımına başlandığı günden itibaren Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde yapıldığını belirtti ve gerekli tüm izinlerin de alınmış olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, önceki gün okul binası inşaatında incelemelerde bulunarak yapımı üstlenen Cysings Construction LTD Direktörleri Emrah Çakır ve Derviş Tandoğan’dan bilgi aldı.

Yaşanan olayın inşaat yapım sürecinde karşılaşılabilecek bir olay olduğunu söyleyen Şirket, kazanın kendilerini üzdüğünü ancak herhangi bir can kaybına neden olmamasının, olayın sevindirici yanı olduğunu dile getirdi.

Yaralanan işçileri hastanede ziyaret ettiklerini ve geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini de söyleyen Şirket, “Ziyaret ettiğimiz kardeşlerimizin durumunun iyi olması ve olayın kalıcı hasarlar bırakmaması bizleri sevindirmiştir” dedi.

Şirket, şunları dile getirdi:



“Burada tüm kontrol ve denetim Planlama ve İnşaat Dairesi tarafından rutin bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir denetim ve kontrol eksikliği yoktur. Kaza tamamen teknik bir olaydan kaynaklanmaktadır. Bugün yerinde de inceleme fırsatı buldum, gerekli önlemle ilgili şirket tarafından alınmış, okulumuzun yapımına devam edilmektedir ve planlanan teslim tarihine yetiştirileceği ön görülmektedir.”



“Bu tip kazalar olabilir”

Girne’de çöken okul binası inşaatının yapımını üstlenen Cysings Construction LTD’in Direktörü Emrah Çakır, bu tip kazaların inşaat işlerinde yaşanabileceğini iddia etti

Girne’de çöken okul binası inşaatının yapımını üstlenen Cysings Construction LTD’in Direktörü Emrah Çakır, yaptığı açıklamada, okulun yapımına 7 Ekim 2019 tarihinde başladıklarını belirterek, karkas inşaatın yüzde 80’lik bölümünü tamamladıklarını, geriye kalan kısmın ise önceki gün tamamlanacağını ancak hiç arzu etmedikleri talihsiz bir iş kazası yaşadıklarını söyledi.

Okulun inşaatında işçi sağlığına yönelik gereken tüm önlemleri aldıklarını savunan ve bu konuda gösterdikleri hassasiyetten dolayı yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getiren Emrah Çakır, bu tip kazaların inşaat işlerinde yaşanabileceğini ileri sürdü.

Çakır, şirket olarak Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne ve inşaat encümenine kayıtlı, vergilerini günü gününe ödeyen yerel bir firma olduklarını ve devletin tüm birimleriyle istişare içerisinde hareket ettiklerini söyledi ve basında çıkan bazı yazıların kendilerini çok üzdüğünü dile getirdi.

Yaptıkları tüm taşeron anlaşmalarının sözleşme ile yapıldığını ve kayıt dışı hiçbir işlemlerinin bulunmadığını kaydeden Çakır, dün inşaat sırasında 70 kişinin çalıştığını, olayın yaşanmasının ardından birçok müteahhit firmanın ekiplerini yollayarak kendilerine destek olduğunu ifade etti.

Yaralanan işçilerin durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini söyleyen Çakır, “Biz olayın yaşandığı andan itibaren şantiyedeyiz. İşçi sağlığı ve güvenliği uzmanımız da şantiyeye gelerek gerekli talimatları vermektedir. Üzücü bir olay yaşadık ancak işimizin başındayız. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden gelenin fazlasını yaparak, gereken özeni ve önemi göstermeye devam ederek okulumuzu en iyi şekilde bakanlığımıza teslim edeceğiz” diye konuştu.



“Tamamen işçilik hatası”

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, çöken inşaatta işçilik hatası olduğunu, inşaatın kalıp hatasından kaynaklandığını ve hatada kusurlu görülen kişilerin bedelini ödeyeceğini söyleyerek, “Her şeyde siyaset yapılıyor” dedi

Meclis’te konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Girne’de yaşanan okul inşaatı kazası kadar, konuya ilişkin açıklamalara üzüldüğünü kaydetti.

Dedikodularla hareket edildiği eleştirisinde bulunan Çavuşoğlu, ihale süresinin 150 gün olduğunu ve ihalenin de 40 gün sürede bitirilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Çavuşoğlu, “İnşaat başlayalı 40 günü geçti, nasıl 40 günde bitirilmesini istenecekti” diyerek, ‘inşaatın demir işlerinin 40 günde bitirilmesinin istendiğine ilişkin’ iddiaları yalanladı, “Kim yazıyorsa yalan yazıyor” dedi.

Çavuşoğlu, öğrencilerin özel okulda eğitimine devam etmesinin çok normal olduğunu kaydetti. “Çocukları harnubun, zeytinin altında mı tutacaktık” diyen Bakan Çavuşoğlu, artan ihtiyaca bağlı olarak okul yapılmaya çalışıldığını, bu sürede de bazı çocukların özel bir okula yerleştirildiğini söyledi

Cemal Özyiğit’in döneminde başlayan ve şu anda da devam eden projesinin en itibarlı bir ofiste çizildiğini söyleyen Çavuşoğlu, yapılanların devletin prosedürleri içeresinde yapıldığını fakat eline her kalem alanın yaptığı eleştirilerin doğru olmadığını kaydetti.

Bazı açıklamaların dünyadan haberi olmayan kişiler tarafından yapılıyormuş gibi olduğuna işaret ederek, bu tip açıklamaların hiçbir katkısı olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Her şeyde siyaset, her şeyde siyaset, geldiğimiz nokta belli” ifadelerini kullandı.

Beton dökme onayının olduğunu ve buradaki hatanın da tamamen işçilik hatası olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, inşaatın yıkılan bölümünün yaklaşık 400 metrelik bir bölüm olduğunu söyledi ve inşaatın durumunu yer aldığı fotoğrafları milletvekillerine gösterdi.

İnşaatın tamamen kalıp hatasından kaynaklandığını dile getiren Çavuşoğlu, yapımda olası bir hatada kusurlu görülen kişilerin de bedelini ödeyeceğini söyledi.

İnşaatın yıkılmayan taraflarında herhangi bir sıkıntı olmadığını, çöküntünün de direklerin konduğu yerde sağlamlaştırmanın yapılmamasından kaynaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, ihalenin de Merkezi İhale Komisyonu çerçevesinde tamamlandığını işaret etti.

Yaralanan işçileri hastanede ziyaret ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, gazetelerde gereksiz eleştiriler olduğunu ancak gerek kendisinin, gerekse devletin insani değerlere büyük değer verdiğini belirtti.

İnşaatın 40 günde bitirilmesi baskısının doğru olmadığını, bunu yazan basının da yalan yazdığını söyleyen Çavuşoğlu, inşaatın gereken sürede tamamlanacağını kaydetti.

Asıl raporun kurulacak komisyon tarafından verileceğini kaydeden Çavuşoğlu, ilk öngörünün hatanın kalıplardan kaynaklandığı yönünde olduğunu belirtti.

Nazım Çavuşoğlu

“Böyle bir olayın yaşanması akıl almaz”

TDP Başkanı Özyiğit, 8 ayda bitirilmesi hedeflenen okul inşaatının 40 günde bitirilmeye çalışıldığı iddiası olduğunu söyledi

TDP Genel Başkanı, eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, çöken okul inşaatını Meclis gündemine taşıdı… Tek katlı bir binada böyle bir olayın meydana gelmesinin akıl almaz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, 8 aylık işin 40 günde bitirilmesinin istendiğine’ ilişkin iddianın araştırılması gerektiğine işaret etti. TDP Genel Başkanı, eski Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, o gençlerden birinin babasının da vefatı dolayısıyla bir yıl önce yaşanan sel felaketinde kaybedilen 4 canı anımsattı, soruşturmaya ilişkin raporun bir an önce yayınlanması gerekliliğine işaret etti. Girne’de çöken okul inşaatına ilişkin konuşan Özyiğit, okul eksiklikleri ve ihtiyaçlarına işaret etti, özellikle Girne’de Püsküllü mevkiinde bir okul yapımı için proje hazırlatıldığını ve onayının da alındığını hatırlattı.

İhaleye geç çıkıldığını öğrencilerin de kendilerinin hiç onaylamadığı şekilde özel bir okula yönlendirildiğini söyleyen Özyiğit, inşaatı süren okul binasının da çöktüğüne işaret etti. İnşaatın planlama ve inşaatın gözetimi ve denetimi altında olduğunun söylendiğini ancak, tek katlı bir binada böyle bir olayın meydana gelmesinin akıl almaz olduğuna vurgu yapan Özyiğit, bir müteahhide ait ‘8 aylık işin 40 günde bitirilmesinin istendiğine’ ilişkin iddianın araştırılması gerektiğine işaret etti.



