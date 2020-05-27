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Okul öncesi eğitim kurumları 1 Haziran'da açılıyor

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Okul öncesi eğitim kurumları 1 Haziran'da açılıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü, bakanlığa bağlı okul öncesi eğitim kurumlarının, Bakanlar Kurulu’nun kreşlerle ilgili açılım koşulları kapsamında, "bakım" maksatlı faaliyetlerine 1 Haziran tarihinden itibaren başlamasına karar verildiğini açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu bağlamda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı iki kurum ve 104 özel okul öncesi kurumun faaliyetlerini 1 Haziran tarihinden itibaren başlatabileceği kaydedildi. 

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