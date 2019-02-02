Okul müdüründen Özyiğit’e: “Başka kapıya”

Çanakkale Ortaokulu’nda 6 öğrenci, “eğitim gideri” adı altında toplanan 150 TL’yi vermedikleri için karne alamadı. Okul müdürü Emin Özkalp, Eğitim Bakanı Özyiğit’i suçlayarak, “Kusura bakma komik oluyorsun bayım. Başka kapıya” dedi

Çanakkale Ortaokulu’nda öğrenim gören 6 öğrenci, yarı yıl tatiline karne alarak giremedi. 6 çocuk, okul yönetimi tarafından “eğitim gideri” adı altında toplanan 150 TL’yi vermedikleri için karne alamadı.

Okul Müdürü Emin Özkalp, konuyla ilgili Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’i suçlayarak, “Kusura bakma komik oluyorsun bayım… Başka kapıya” dedi.

Edinilen bilgilere göre Çanakkale Ortaokulu yönetimi, vesikalık fotoğraf ve okul gezileri gibi etkinlikler için “eğitim gideri” adı altında öğrencilerden 150 TL’lik ücret talep ediyor.

Her yıl, yaz tatili öncesi talep edilen ücret, bu yıl yarıyıl tatili öncesi talep edildi. Velilerden alınan bilgilere göre, çocuklar fotoğraf çekinmeden, geziye henüz gitmeden bu ücret talep edildi.

Velilerden 6’sı, bu ücreti ya ödemeyi reddetti ya da ödeyemedi. Bunun üzerine 6 öğrenci, önceki gün yarıyıl tatiline karne alamadan, buruk girdi.

Öte yandan Çanakkale Orta Okulu Müdürü Emin Özkalp, Eğitim Bakanlığı’nın müdürü olduğu okula yönelik maddi desteği kestiğini ifade ederek sosyal medya üzerinden sert ifadeler içeren bir paylaşım yaptı.

Özkalp, okulda karne verilmemesi olayı sonrasında yaptığı açıklamada devlet okullarında para alınmasının kötü bir olay olduğunu ve kendisinin de bunu onaylamadığını ancak devletin maddi desteği kesmesinin ardından giderler karşılamak için buna mecbur kaldıklarını söyledi.

Özkalp şöyle dedi:

“Devlet dediğiniz yapı hiçbir şey vermiyorsa tuvaleti nasıl temizleyeceğim, kırılan camı nasıl tamir edecem, spor dersinde nasıl top verecem, maça giderken otobüsünü nasıl ödeyecem, o haktır dediğiniz karnenin kağıdını bile, basacağım mürekkebi bile satın almak zorundaysam, hasta olan karnı ağrıyan çocuğa bir sıcak çayı cebimden ödeyerek ikram edeceksem (bin defa helal olsun) bozulan klimayı tamirini ben yapacaksam ya da yenisini almak için dileneceksem, velilerimizi aradığım telefonları bile ben ödeyeceksem, sayın siyasetin büyük adamı burası hala daha devlet okuludur deyip bir kaşık suda fırtına koparacaksın. Kusura bakma komik oluyorsun bayım.. Başka kapıya... Siz 10 lira vermeyi reddeden 3-5 velinin gazıyla oyalanıp durunuz. 735 velimizden bizi anlayıp destek çıkan 730tanesine de desteklerinden dolayı teşekkür ederim...Çanakkale Ortaokulu siz değerli velileriyle güzel...” ifadelerini kullandı.

HARMANCI’DAN ÖZKALP’E : “SEN ÖNCE HERKESİN MÜDÜRÜ OL”

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Emin Özkalp’ın açıklamasının ardından sosyal medyadan Özkalp’a cevap verdi.

Harmancı’nın cevabı ise şöyle:

“Eleştiri ile hadsizlik başka birşeydir, çocukların karnelerini vermeyip buradan bakanlığı eleştirecek malzeme yaratıp hadsiz ve seviyesiz bir üslupla eğitim bakanı Sn. Cemal Özyiğit’e kimse hakaret etme hakkına sahip değildir, sen önce herkesin müdürü ol tüm çocukların karne hakkına sahip çık sonra eleştirin varsa düzeyinde yaparsın, kişisel egolarının egsersiz yeri orası değil, Sn. Bakan dürüstlükte ve adalette sizlere kapı değil kale yapar.”